Защитит только цифровая ПВО: как Украине победить "шахеды" нового поколения с ИИ
Сбитый на Сумщине Shahed-136 MS001 открыл окно в воздушную войну нового поколения, предупреждает предприниматель Владислав Смирнов. Этот беспилотник оказался носителем технологий, со встроенным искусственным интеллектом, и это означает, что Украине нужна ПВО совершенно нового типа — цифровая.
Украина оказалась под новым типом удара — не только физическим, но и концептуальным. Сбитый на Сумщине в июне 2025 года Shahed-136 MS001 открыл окно в воздушную войну нового поколения. Этот беспилотник — продукт ирано-российского сотрудничества — оказался носителем технологий, которые до недавнего времени оставались прерогативой лабораторий НАТО: встроенный искусственный интеллект, тепловизионная камера, высокоточная навигация с антиспуфингом, каналы телеметрии и группового управления.
Речь идет не о единичной модернизации, а о сигнале: мир вступил в фазу воздушной войны нового типа. В этой войне дроны уже не являются средством доставки заряда — они действуют как автономные боевые платформы. Они видят, обрабатывают, решают. И атакуют без внешней команды.
Shahed MS001 не просто летит. Он наблюдает за обстановкой, обнаруживает потенциальные цели, выбирает среди них наиболее привлекательную, уточняет траекторию, и только потом поражает. Если GPS заглушен — он переходит на тепловизор. Если объект маневрирует — дрон адаптирует маршрут. Если целей несколько — алгоритм выбирает ту, которая имеет наивысшую приоритетность. Это не ракета с координатами. Это цифровой охотник.
К этому не готово большинство систем противовоздушной обороны, особенно на локальном уровне. И именно поэтому ситуация требует не "обновления ПВО", а переосмысления всей стратегии воздушной защиты.
Развертывание воздушной войны против тыла
С начала 2024 года Россия все чаще прибегает к атакам не по линии фронта, а по городам, энергетике, логистике, гражданским узлам. Shahed-136 стал ключевым инструментом этой кампании. Массовый, дешевый, пригодный для ночных операций. С появлением версии MS001 его эффективность вышла на другой уровень.
Речь идет не просто о расширении арсенала. Речь идет об изменении логики: удары осуществляются серийно, по шаблону, по инфраструктуре, которая имеет стратегический, а не тактический вес. Теперь Shahed способен самостоятельно выбирать маршрут в обход ПВО, приспосабливаться к обстановке и продолжать операцию даже в сложных условиях РЭБ.
Технологическое наполнение Shahed-136 MS001
Разбор сбитого аппарата обнаружил:
- Nvidia Jetson Orin — микрокомпьютер, который обеспечивает машинное обучение, обнаружение объектов, обработку видеопотока;
- тепловизор — позволяет действовать ночью и в условиях отсутствия оптической видимости;
- GPS-модуль Nasir с CRPA-антенной — обеспечивает помехоустойчивое спутниковое позиционирование;
- радиомодем — для телеметрии, передачи видео, синхронизации с другими дронами;
- FPGA-чипы (Xilinx, США) — программируемая логика для огневой или сенсорной адаптации;
Это означает, что перед нами не просто барражирующий боеприпас, а компактная цифровая платформа с автономным целеуказанием и способностью к самостоятельной навигации в условиях неопределенности.Важно
Рои и сетевые атаки
Отдельная особенность MS001 — наличие логики для роевого применения. Украинская разведка зафиксировала использование Shahed-ов в групповой структуре, где один выполняет функцию разведчика (с камерой и модемом), другие — ударников, которые получают целевое указание. Это позволяет поражать объекты, которые не должны были быть предварительно известны при запуске.
В таком формате один дрон "ведет", остальные "выполняют". Это сетевой принцип применения, и он полностью меняет представление о темпе и точности ударов.
Китайский след и западные технологии
За конструкцией Shahed-136 MS001 стоит больше, чем Иран и Россия. Часть алгоритмов управления, архитектура коммуникационных модулей и даже антенные блоки имеют китайское происхождение. Именно Китай, который готовит архитектуру A2/AD для операции против Тайваня, уже сегодня экспортирует технологии, обогащающие российские платформы.
К тому же основная электроника Shahed-а — это компоненты из США, Европы, Южной Кореи, полученные через обходные цепи. Nvidia, Analog Devices, STMicroelectronics, Xilinx — их продукция есть в каждом третьем дроне. Это вопрос к санкциям, к контролю экспортных поставок и к ответственности глобального Запада.
Почему классическая ПВО не справляется
Shahed-136 MS001 — это воздушная единица, действующая как умный агент. У него есть алгоритм оценки ситуации, способность менять поведение, возможность выйти за пределы первоначального сценария. Ни одна батарея ПВО, работающая по принципу "обнаружить — уничтожить", не способна успеть, если система не имеет целостной интеграции с данными, аналитикой и быстродействием.
Именно поэтому модель воздушной защиты должна быть построена на информационно-огневом контуре, в котором каждый сенсор (радар, тепловизор, акустический детектор) является элементом единой системы, а каждая реакция — результат синхронного анализа с участием ИИ. Это не футуризм. Это ответ на настоящее.
Политическая воля и мобилизация промышленности
Мы не создадим цифровую ПВО без:
- постоянного госзаказа на производство отечественных средств поражения и сенсоров;
- акселерации стартапов и гибкого подряда для дроновых разработок;
- стратегического фонда цифровой обороны;
- привлечение специалистов в ИИ, радиоэлектронику, алгоритмические системы наведения;
- институализации: создание Командования цифровой обороны и отдельного оборонного ИТ-департамента на правительственном уровне.
Вместо выводов
Shahed-136 MS001 — это лакмусовая бумажка. Она показала, что враг уже действует в будущем, пока мы дискутируем о тендерах. Он атакует не тем, что имеет, а тем, что сумел собрать в один адаптивный модуль. И он доказал: стоимость не определяет силу. Определяет интеграция.
Вопрос теперь один: где наш ответ?
Где, блдь, наш ответ на это? Где наши линии дронов с ИИ, где 5 млн дронов в год в "Госзаказе"? Или они затерялись в 1 млрд деревьев?
Мы воюем не только с Россией. Мы воюем с инерцией. И если не сломаем ее сейчас — Shahed следующего поколения сделает это за нас. Уже не над Сумами, а над Киевом.
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