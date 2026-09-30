Цифровое выживание: как сохранить свое место в сети на фоне атак на дата-центры

Целенаправленные атаки на центры обработки данных изменили правила выживания бизнеса.

В дискуссиях о блэкаутах и цифровой устойчивости мы слишком долго задавали неверный вопрос: как не остаться без интернета? Покупали портативные зарядные устройства, ИБП для роутеров, переходили на xPON, подсчитывали время автономной работы базовых станций. Нам казалось, что если кабель к офису работает, то и цифровой бизнес тоже работает. Война показала, что это лишь самый низкий уровень проблемы.

Настоящая уязвимость — это не "последняя миля", а физическое ядро цифровой экономики: дата-центры, серверы, системы хранения данных, магистральные узлы. Облако кажется чем-то неосязаемым лишь до первого удара по зданию, в котором стоят тысячи серверов. На самом деле цифровой мир имеет вполне материальную основу: мегаватты электроэнергии, системы охлаждения, оптические каналы, дисковые массивы и конкретный адрес на карте.

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24 сентября моя компания ощутила это в буквальном смысле. Российский удар пришелся по дата-центру на Борщаговке, где размещались наши серверы. То, что не уничтожили непосредственно взрыв и пожар, добила вода во время тушения. В результате одновременно исчезли бухгалтерские системы, M.E.Doc, корпоративная почта, CRM и фактически весь операционный контур бизнеса.

Мы не "потеряли интернет". Мы потеряли место, где физически существовал бизнес.

Только новое оборудование обошлось примерно в 20 тысяч долларов. К этому добавляются расходы на восстановление данных, программного обеспечения, лицензий, перенастройку систем и работу сотрудников, которые круглосуточно восстанавливали инфраструктуру.

Облако защищает ваш дата-центр от российской ракеты, но не исключает других рисков. У AWS, Azure и Google Cloud бывают сбои. Возможны ошибки администрирования, компрометация учетных записей, вымогательское ПО, блокировка сервисов, проблемы с трансграничной связью. Наконец, существует геополитический риск зависимости от иностранной юрисдикции — недаром в Европе всё серьезнее говорят о цифровом суверенитете.

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Критически важный бизнес должен иметь несколько независимых контуров. Основной контур может работать в собственной или частной инфраструктуре, если это экономически и технологически оправдано. Но данные и ключевые сервисы должны иметь географически удаленную реплику, а часть резервной инфраструктуры — находиться за пределами Украины. Для особо критически важных систем целесообразно также обеспечить независимость от одного облачного провайдера. А резервные копии должны быть неизменяемыми и административно отделенными от производственной среды, чтобы одна ошибка или кибератака не смогла уничтожить и систему, и ее резерв.

Идеальная архитектура — это когда ракета уничтожает один дата-центр, но компания продолжает работать. Когда выходит из строя Azure — система переключается на другой контур. Когда пропадает наземная оптика — остается резервный канал. Когда скомпрометирована основная учетная запись — существует копия, которую невозможно удалить с помощью того же доступа.

Именно в этом и заключается современная цифровая оборона.

Не стоит также переоценивать Starlink. Он чрезвычайно полезен в качестве альтернативного канала передачи данных, особенно когда наземная инфраструктура повреждена. Но Starlink не является резервной копией бухгалтерской отчетности, CRM или базы данных клиентов. Если сам сервис или данные недоступны, спутниковый канал ничего не восстановит. Это важный элемент резервирования связи, но не замена правильной ИТ-архитектуры.

Ту же логику я применяю и дома. Оптика xPON, автономное питание роутера и терминала, мобильный канал в качестве резерва. Не потому, что это технологический фетиш, а потому, что война научила одной очень простой вещи: система, у которой есть только один способ работы, рано или поздно перестанет работать.

Сегодня Россия наносит удары не просто по электростанциям или зданиям. Она пытается подорвать способность страны координировать свою деятельность, вести торговлю, оплачивать счета, оказывать медицинскую помощь, управлять логистикой и оставаться современной экономикой. Поэтому цифровая устойчивость уже не является задачей исключительно ИТ-отдела. Это часть бизнес-безопасности, так же как страхование, финансовый резерв или физическая охрана.

Главный урок, который обошёлся моей компании в деньги и нервы, теперь звучит гораздо точнее, чем раньше: не перекладывайте все яйца из украинской корзины в одну американскую. Постройте систему так, чтобы ни одна ракета, ни один дата-центр, ни один провайдер, ни одно облако или ни одна ошибка администратора не смогли остановить ваш бизнес.

В мирное время это называлось "восстановление после аварии". В Украине сегодня это называется просто — выживание.

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