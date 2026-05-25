Седьмой удар по Лукьяновке: как стойкое киевское кафе срывает военные планы РФ

Кофейня на Лукьяновке — одна из тех историй, которые трудно произносить спокойно. Она шесть раз открывалась после разрушений. Шесть раз люди собирали обломки, зашивали окна, отмывали копоть, искали новую мебель, возвращали команду, снова варили кофе, снова говорили себе и городу: мы здесь, мы работаем, мы не сдаемся.

И вот — седьмой удар.

Московия уничтожает не только стены. Она уничтожает кассовые аппараты, склады, кухни, кофемашины, рабочие места, налоги, аренды, годы труда, кредиты, мечты, семейные дела, маленькие команды, которые держатся на доверии и воле. За каждой такой руиной — не "объект". За каждой руиной — владелец, работники, поставщики, клиенты, семьи. За мной после этой ночи — сотни бизнесов, которые уже не знают, смогут ли открыться снова.

Відео дня

Вот настоящая цель московитов: заставить нас отказаться от сопротивления, от жизни в Украине, от ведения бизнеса в Украине. Заставить предпринимателя сказать: "Хватит, я больше не могу". Заставить людей уехать. Заставить город опустеть. Заставить Украину перестать быть страной, где открывают кафе, магазины, мастерские, производства, офисы — несмотря на войну, несмотря на потери, несмотря на страх.

Потому что украинский бизнес — это тоже фронт.

Это экономическое сопротивление.

Это зарплаты.

Это налоги для армии.

Это работа для людей.

Это жизнь там, где враг хочет оставить лишь пепел.

Они бьют по кафе, потому что ненавидят не кофе. Они ненавидят сам факт, что после обстрела кто-то снова открывает дверь. Что кто-то снова ставит стол. Что кто-то снова включает свет. Что кто-то снова пишет на двери: "Мы работаем".

Эта ночь — еще одно доказательство: Московия воюет со всей украинской жизнью. Они хотят, чтобы мы закрылись.

Мы должны сделать все, чтобы Украина жила.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно