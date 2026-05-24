Торговый центр, рынок, многоэтажки: РФ уничтожила более 40 локаций в Киеве (фото, видео)

В ночь на 24 мая российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Киеву и области, применив во время атаки различные виды вооружений: начиная от "Шахедов" и заканчивая баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Разрушения зафиксированы абсолютно во всех районах украинской столицы, сообщил городской голова Киева Витлаий Кличко.

В 5:40 он обнародовал сводку о последствиях российского удара с указанием повреждений нанесенных различным частям Киева:

в Дарницком районе в результате падения обломков БпЛА и ракет повреждено здание общежития, несколько нежилых помещений, СТО и машины, припаркованные возле жилого дома;

в Оболонском районе БпЛА попал в частный 1-этажный жилой дом. Также в результате попадания БпЛА возле 3-этажного жилого дома произошло возгорание на открытой территории. Еще в этом же районе в результате попадания произошел пожар в 16-этажном жилом доме и возгорание на открытой территории с распространением на другой жилой дом;

Разрушенный дом в Киеве Фото: ДСНС

в Шевченковском районе в результате падения обломков ракеты повреждения получили два жилых дома и офисный центр, также загорелись автомобили на парковке. На территории двух школ тоже произошли пожары в результате падения обломков. Тушили пожар и на газовой трубе между жилыми домами;

в Днепровском районе обломки упали на крышу жилого дома. Также в результате попадания БпЛА в частный жилой дом возник пожар. Кроме того повреждения получили складское здание и гаражный кооператив;

в Святошинском районе обломки ракеты упали на 1-этажный частный жилой дом;

в Подольском также произошло падение обломков на территории нежилой застройки;

в Голосеевском районе обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома;

в Деснянском обломки БпЛА попали в здания супермаркета и торгового центра;

в Соломенском районе в результате попадания БпЛА на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома произошло возгорание и разрушение элементов конструкций;

в Печерском районе в результате попадания БпЛА в 20-этажный жилой дом произошел пожар.

Информацию о разрушениях в разных районах Киева подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Сейчас более 40 локаций по всему городу получили повреждения. Продолжается ликвидация последствий обстрела. На местах работают все необходимые службы", — написал Ткаченко.

Около 6 утра Кличко добавил, что количество пострадавших в Киеве увеличилось до 21 человека.

"13 человек медики госпитализировали. Из них трое раненых в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим оказали помощь на месте", — отметил Кличко.

Кроме того, по словам мэра Киева, один человек умер в Шевченковском районе столицы.

Спасатели помогают пострадавшим в Киеве Фото: ДСНС

Сотрудники ГСЧС спасают пострадавших от российского обстрела киевлян Фото: ДСНС

Изменения в работе метро Киева из-за атаки ВС РФ

Пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что станция метро "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля

"В результате массированного обстрела столицы также временно будет закрыт вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции "Крещатик", — пояснили в пресс-службе.

Что касается инцидента на "Лукьяновской", то, как сообщали местные паблики, взрывная волна выбила двери и элементы эскалатора, которые на большой скорости влетели в вестибюль. Один из обломков сбил мужчину с ног, вызвав ему открытый перелом.

Жизнь мужчине спас иностранец-доброволец из Шотландии.

Разрушения в Киеве — подробности от ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также предоставила свой предварительный отчет о последствиях российского комбинированного удара по Киеву в ночь на 24 мая.

"В ночь на 24 мая россияне в очередной раз осуществили массированный обстрел столицы, в результате чего в городе возникли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов", — отметили в ГСЧС.

Там добавили, что разрушения зафиксированы в частности:

в Дарницком районе обстрел вызвал пожар кровли двухэтажного общежития на ориентировочной площади 150 кв. м. Спасатели эвакуируют жителей и ликвидируют пожар;

в Шевченковском районе из-за атаки в школе возник пожар на втором этаже на площади 300 кв. м. В 5-этажном жилом доме произошло разрушение в пределах подъезда с пожаром с 1 по 5 этажи. Зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами, где предварительно погиб человек. Также на территории района ликвидирован пожар на уровне 2 этажа 9-этажного жилого дома на площади 5 кв. м. Кроме того разрушениям подверглось здание музея Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области;

в Днепровском районе возник пожар в частном жилом доме и на территории гаражного кооператива;

в Деснянском районе зафиксированы попадания в торговый центр и здание супермаркета. На территории гаражного кооператива возник пожар пяти гаражных боксов;

Пожар в торговом центре Фото: ДСНС

Торговый центр Киева в огне Фото: ДСНС

в Святошинском районе сообщается о попадании в 9-этажный жилой дом;

в Соломенском районе незначительный пожар и разрушение конструкций на площади 5 кв. м возникли на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома. Подручными средствами пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв. м. Также сообщается о поражении складских помещений на территории промзоны;

в Оболонском районе , по предварительным данным, горит жилой дом по одному из адресов, а по другому — пожарные ликвидируют пожар в 16-этажной высотке на уровне 12-13 этажей. Также произошел пожар в строительном гипермаркете;

в Печерском районе произошел пожар на уровне 13 этажа 20-этажной новостройки и горит бытовка на площади 10 кв. м, расположенная поблизости.

На момент публикации материала информация о точном количестве жертв и пострадавших уточнялась.

