Россияне ударили дроном по траурной процессии в Сумах: что известно
Российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум. Есть погибший и пострадавшие.
В Сумах российский беспилотник атаковал людей во время траурной церемонии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.
Сейчас, сообщил чиновник, выясняются все обстоятельства и последствия удара.
В городской военной администрации сообщили, что вражеский FPV-дрон, предварительно на оптоволокне, нанес удар в проезжую часть, рядом с автобусом похоронной процессии, которая двигалась на одно из кладбищ.
В результате попадания, как сообщается, четыре человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения.
Издание "Кордон Медиа" со ссылкой на заместителя директора областной больницы Николая Савченко информирует, что из-за удара российского FPV-дрона по траурной колонне в Сумах в больнице оказались девять гражданских, среди них священник.
Олег Григоров добавил, что медики боролись за жизнь тяжелораненного, проводя реанимационные мероприятия, но мужчина, который получил сверхтяжелые ранения, умер в больнице.
"Медики сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь", — подчеркнул глава ОВА, добавив, что личность погибшего устанавливается.
Четырем людям медики уже оказали помощь, они лечатся амбулаторно.
