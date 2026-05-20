Дрон РФ попал в музей имени Лазаревского в Конотопе: здание сильно повреждено (фото)

В ночь на 20 мая российские беспилотники массированно атаковали Конотоп на Сумщине. В частности, в результате этой атаки в городе фуксируют многочисленные разрушения, в частности повреждения получил и объект культурного наследия.

На своей странице в Facebook первый заместитель министра культуры Иван Вербицкий сообщил, что во время атаки один из российских дронов прямым попаданием повредил здание Конотопского городского краеведческого музея имени А.Н. Лазаревского.

По его словам, в музее зафиксированы серьезные разрушения: уничтожена кровля, повреждена входная группа, внутренние перегородки, потолок, пол и все экспозиционные залы. В то же время фондохранилище уцелело, а часть музейных ценностей удалось эвакуировать. Кроме того, после утреннего осмотра здания комиссия составила акт повреждений, а работники заведения начали оценку ущерба и работы по перемещению имущества.

Відео дня

Удар ВС РФ по зданию Конотопского городского краеведческого музея имени А.Н. Лазаревского. Фото: Facebook Удар ВС РФ по зданию Конотопского городского краеведческого музея имени А.Н. Лазаревского. Фото: Facebook

"В общем, по состоянию на конец апреля россияне повредили 2540 объектов культурной инфраструктуры, 1783 объекта культурного наследия. Масштабный и целенаправленный характер таких атак свидетельствует о целенаправленной кампании по стиранию украинской культуры и идентичности и уничтожению культурного наследия", — написал Иван Вербицкий.

В то же время издание "Суспільне Суми" уточняет, что в городе этой ночью прозвучало около 12 взрывов в разных районах. В частности, кроме музея, под удар попали многоэтажки, больница и магазин. К сожалению, в одном из жилых домов погибла 94-летняя жительница, еще 11 человек обратились за медицинской помощью. Сейчас часть пострадавших госпитализировали, другие получают лечение амбулаторно.

Журналисты также отмечают, что в нескольких локациях возникли пожары, а на местах работали спасатели, медики и волонтеры, которые помогали эвакуировать людей и ликвидировать последствия обстрела. Очевидцы рассказывают о значительных разрушениях жилых домов, часть из которых может стать непригодной для проживания.

Отдельно подчеркивается, что музей уже получал повреждения во время предыдущих атак. Однако, как уточнила, начальница управления культуры Елена Шинкаренко, на этот раз разрушения значительно серьезнее — в частности полностью сгорела кровля здания.

"Сегодня враг коварно попал именно в музей. У нас полностью сгорела кровля — ее очень долго тушили", — рассказала она.

Удар ВС РФ по зданию Конотопского городского краеведческого музея имени А.Н. Лазаревского. Фото: Facebook

Местные власти рассказали изданию, что сегодняшняя атака одна из самых разрушительных для Конотопа, поскольку повреждены сразу несколько жилых домов и важных объектов инфраструктуры, а часть жителей, вероятно, придется отселить.

"У нас есть три жилых дома, пятиэтажки, которые получили критические повреждения. Нам придется отселять людей, и скорее всего эти дома будут признаны непригодными для проживания", — рассказал городской голова Артем Семенихин.

Стоит отметить, что этой ночью кроме Конотопа враг нанес удары "Шахедами" по Днепру и Одессе. В частности, в этих городах разрушениям подверглись жилые дома и склады, также есть пострадавшие.

Также Фокус писал, что под утро 20 мая враг атаковал Вольнянск Запорожского района, и вследствие этого был разрушен дом, из-за взрыва ранения получили 4 человека.