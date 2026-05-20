РФ массированно обстреляла Украину: в Днепре есть погибшие, в Конотопе — люди под завалами

В ночь на 20 мая Украина снова подверглась массированной атаке вражеских дронов. Взрывы гремели в Днепре, Одессе, Сумской области и других регионах.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о шести раненых и двух погибших. Пятеро из пострадавших госпитализированы. 42-летняя женщина и мужчины 47 и 25 лет в больнице в тяжелом состоянии. Двое мужчин 47 и 40 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. 27-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

ВС РФ ударили по продуктовым складам, где после прилетов вспыхнули масштабные пожары. Также под атакой были частные дома, повреждены авто.

Этой ночью в разных районах Днепропетровской области противовоздушная оборона уничтожила 17 беспилотников.

Удары по Одессе

Под ударом в ночь на 20 мая была и Одесса. По информации главы городской военной администрации Сергея Лысака, повреждены несколько жилых домов и автомобили, полностью разрушено одноэтажное здание. В ГСЧС региона также сообщили о повреждении складских помещений и объекта критической инфраструктуры.

Зафиксировано попадание беспилотника на уровне 18 этажа недостроенной 24-этажки. Также вспыхнул масштабный пожар в складском здании, есть прилет по парку. Кроме того, повреждения получили объект инфраструктуры, сгорело несколько автомобилей и складские помещения. В городе зафиксировали перебои со светом.

Над ликвидацией пожаров в разных локациях работали более 90 спасателей и свыше 20 единиц пожарно-спасательной техники.

По информации Лысака, обошлось без пострадавших.

Конотоп — попадание в пятиэтажку

В Сумской области под атакой оказался Конотоп. В городе — попадания вражеских дронов в жилой сектор, пострадали минимум шесть человек. В одном из пятиэтажных домов в центре обвалилось три этажа после того, как в него влетел "Шахед". Мэр Конотопа Артем Семенихин опубликовал у себя в Telegram-канале видео, где показал, как один из российских беспилотников влетел в квартиру жителей города, пробив крышу и полностью все разрушив. По его словам, под завалами могут быть люди.

Всего в городе прозвучало более 10 взрывов. Провреждены музей, админздания, в больнице выбиты окна.

Также зафиксированы прилеты в Шосткинской общине.

Запопрожская область — ранены дети

Под утро враг атаковал Вольнянск Запорожского района. Удар пришелся по частному дому, разрушив его, после попадания возник пожар. Взрывной волной и обломками повреждены автомобиль и соседние дома.

Ранения получили четыре человека: мужчина, женщина и двое детей — двкхлетний мальчик и 12-летняя девочка. Всего известно о семт пострадавших, из которых — трое детей.

Федоров уточнил, что на протяжении суток враг нанес по 42 пунктах региона 909 ударов.

Напомним, оккупанты атаковали центр Прилук баллистической ракетой. Известно о трех погибших, в том числе 15-летнем ребенке.

Также сообщалось, что вечером 19 мая россияне снова ударили ракетами по объектам "Нафтогаза".