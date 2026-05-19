ВС РФ ударили баллистикой по центру Прилук: погибли люди, десятки раненых

Два человека погибли и не менее 21 жителей города получили ранения разной степени тяжести в результате удара российских оккупантов по центру Прилук в Черниговской области.

Среди раненых есть 14-летний ребенок, сообщили в Национальной полиции.

ВС РФ атаковали город баллистической ракетой. Поврежден ряд построек, автомобили местных жителей.

Фото: Нацполиция Украины

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, полицейские офицеры общины и все экстренные службы. Медики оказывают помощь пострадавшим, а правоохранители документируют очередное военное преступления России.

По информации главы Черниговской областной военной администрации Вя чеслава Чауса, враг целился в одно из предприятий. Сначала чиновник сообщал о 17 пострадавших, но вскоре число раненых выросло до 21.

Поврежден торговый центр рядом с местом прилета, супермаркет и пожарная техника.

Напомним, 20 апреля РФ ударили дроном по райотделу полиции в Прилуках. В результате атаки пострадал по меньшей мере один гражданский, также зафиксированы пожары и повреждения объектов инфраструктуры.

Также в апреле враг атаковал городской совет в Прилуках. После удара здание загорелось.