РФ атаковала Черниговскую область: в Прилуках пылает здание горсовета, — "Суспільне" (фото)

Российские войска 7 апреля осуществили обстрел центра Прилук на Черниговщине, который привел к пожару в здании местного горсовета. Местные жители сообщают о серии взрывов в городе, которые вызвали панику и разрушения.

Как сообщает корреспондентка издания "Суспільне", в центре Прилук прогремело три взрыва, после чего загорелось здание Прилуцкого городского совета. Информация о пострадавших или масштабах разрушений пока уточняется.

"В результате атаки горит здание Прилуцкого горсовета. По словам корреспондента, в городе прогремели три взрыва", — пишет издание.

Последствия удара ВС РФ по зданию горсовета в Прилуках Фото: Суспільне

На момент написания этой новости Прилуцкий городской совет не обнародовал никаких официальных сообщений в социальных сетях относительно последствий попадания.

Стоит отметить, что 7 апреля, по информации начальника Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова, российские войска нанесли удар беспилотником по центральной части Новгорода-Северского. Под атаку попало здание государственной налоговой инспекции, а взрывная волна повредила жилые дома рядом и частные автомобили.

Сейчас данные о возможных пострадавших уточняются, на месте работают спасатели и правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Последствия удара ВС РФ по по центральной части Новгорода-Северского

В то же время глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус ранее отмечал, что 7 апреля российские войска продолжили целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру региона. В вечернее время зафиксировали удары беспилотников в пределах Корюковского и Новгород-Северского районов — в каждом из них произошло по четыре попадания.

"Энергетики сразу выехали на объекты и работали даже ночью. Спасибо им за то, что они делают. По состоянию на утро части потребителей свет вернули", — пояснил чиновник.

По его данным, всего за минувшие сутки на территории области зафиксировали 27 обстрелов, в результате которых прозвучало 67 взрывов.

Напомним, что 17 марта во время обстрела Черниговской области в Городне зафиксировали попадание ударного беспилотника в двухэтажное здание, где размещаются окружная прокуратура и РТЦК и СП.

За несколько дней до этого, ударный дрон РФ атаковал блокпост украинских защитников на Черниговщине, в результате чего погиб один украинский военный.