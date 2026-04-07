РФ атакувала Чернігівщину: в Прилуках палає будівля міськради, — "Суспільне" (фото)

Російські війська 7 квітня здійснили обстріл центру Прилук на Чернігівщині, який призвів до пожежі в будівлі місцевої міськради. Місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів у місті, які спричинили паніку та руйнування.

Як повідомляє кореспондентка видання "Суспільне", у центрі Прилук пролунало три вибухи, після чого зайнялася будівля Прилуцької міської ради. Інформація про постраждалих або масштаби руйнувань наразі уточнюється.

"Внаслідок атаки горить будівля Прилуцької міськради. Зі слів кореспондентки, у місті пролунали три вибухи", — пише видання.

На момент написання цієї новини Прилуцька міська рада не оприлюднила жодних офіційних повідомлень у соціальних мережах щодо наслідків влучання.

Варто зазначити, що 7 квітня, за інформацією начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, російські війська завдали удару безпілотником по центральній частині Новгорода-Сіверського. Під атаку потрапила будівля державної податкової інспекції, а вибухова хвиля пошкодила житлові будинки поруч і приватні автомобілі.

Наразі дані про можливих постраждалих уточнюються, на місці працюють рятувальники та правоохоронці, які встановлюють усі обставини події.

Наслідки удару ЗС РФ по по центральній частині Новгорода-Сіверського

Водночас очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус раніше зазначав, що 7 квітня російські війська продовжили цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру регіону. У вечірній час зафіксували удари безпілотників у межах Корюківського та Новгород-Сіверського районів — у кожному з них сталося по чотири влучання.

"Енергетики одразу виїхали на обʼєкти і працювали навіть уночі. Дякую їм за те, що вони роблять. Станом на ранок частині споживачів світло повернули", — пояснив посадовець.

За його даними, загалом за минулу добу на території області зафіксували 27 обстрілів, унаслідок яких пролунало 67 вибухів.

Нагадаємо, що 17 березня під час обстрілу Чернігівської області в Городні зафіксували влучання ударного безпілотника у двоповерхову будівлю, де розміщуються окружна прокуратура та РТЦК і СП.

За декілька днів до цього, ударний дрон РФ атакував блокпост українських захисників на Чернігівщині, в результаті чого загинув один український військовий.