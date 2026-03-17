У Чернігівському районі російський дрон атакував будівлю ТЦК: перші деталі

Під час сьогоднішнього обстрілу Чернігівської області зафіксовано приліт ударного БпЛА в Городні Чернігівського району.

Попередньо — без постраждалих, повідомили в Чернігівській районній державній адміністрації. Решта інформації уточнюється.

Жителів міста попросили залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

За кілька годин "Суспільне Чернігів" повідомило з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах і місцевій владі, що об 11:40 зафіксовано влучання російського БпЛА у двоповерхову будівлю, де розміщені працівники окружної прокуратури та РТЦК і СП.

Унаслідок влучання пошкоджено фасад, скління вікон і дах приміщення. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, російський дрон атакував блокпост на Чернігівщині, загинув військовий.

