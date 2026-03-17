В Черниговском районе российский дрон атаковал здание ТЦК: первые детали

Во время сегодняшнего обстрела Черниговской области зафиксирован прилет ударного БпЛА в Городне Черниговского района.

Предварительно — без пострадавших, сообщили в Черниговской районной государственной администрации. Остальная информация уточняется.

Жителей города попросили оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Спустя несколько часов "Суспільне Чернігів" сообщило со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и местных властях, что в 11:40 зафиксировано попадание российского БпЛА в двухэтажное здание, где размещены работники окружной прокуратуры и РТЦК и СП.

В результате попадания повреждены фасад, остекление окон и крыша помещения. Информация о пострадавших не поступала.

