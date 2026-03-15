Российский дрон атаковал блокпост на Черниговщине, погиб военный, — МВА

Ударный дрон РФ атаковал блокпост украинских защитников на Черниговщине, в результате чего погиб один украинский военный. Также сообщается о нескольких пострадавших в результате атаки.

Российский беспилотник попал в контрольный пункт вблизи села Новоселовка Киселевской общины Черниговского района, сообщает начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"В прилегающей общине БпЛА взорвался вблизи блокпоста. В результате взрыва двое военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении.

Впоследствии Брижинский отметил, что в результате атаки есть погибший и раненые среди военнослужащих. Также пострадал один представитель Нацполиции.

Сейчас сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших Фото: Скриншот

"На месте происшествия продолжается детонация неустановленных взрывчатых предметов, сброшенных с БпЛА, работают соответствующие службы", — отметил начальник Черниговской ГОА.

Впоследствии стало известно, что "Шахед" упал в 30 м от пограничников. Ударная волна "снесла" бойца МВГ из машины, а все бойцы остались невредимыми.