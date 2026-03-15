Около 600 км: в Украине определились с дорогами, которым нужна защита от российских дронов

В Украине определили прифронтовые дороги, которые обеспечивают логистику и поставки для Сил обороны, а также эвакуацию. Перечень был сформирован министерством обороны, министерством здравоохранения и министерством развития общин и территорий.

Совместная группа профильных министерств установила ключевые логистические маршруты и эвакуационные коридоры, которые имеют критическое значение для медицинской и оборонной систем. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По его словам, около 600 км дорог нуждаются в специальных мерах антидроновой защиты.

В целом для ремонта основных логистических маршрутов, международных транспортных коридоров и дорог оборонной логистики необходимо более 12.8 млрд грн, сообщил министр.

Сейчас для восстановления и внедрения на маршрутах необходимых инженерных и защитных решений прорабатывается механизм софинансирования.

До конца 2026 года антидроновой защитой планируется обустроить 4 000 км автомобильных дорог, сообщали в конце февраля в Минобороны.

Силы обороны устанавливают сетки для защиты дорог от дронов на прифронтовых территориях Фото: Минобороны Украины

Несмотря на сложные погодные условия в прошлом месяце удалось дополнительно прикрыть 125 км дорог и восстановить 55 километров конструкций. Причем скорость обустройства антидроной защиты была увеличена с 5 км в сутки в январе до 12 км в феврале. В марте же планировалось "закрывать" защитой 20 км дорог в день.

На антидронные сетки из бюджета дополнительно было выделено 1,6 млрд грн.

Напомним, в Днепропетровской области для защиты территории и обеспечения бесперебойной логистики общин обустроили 42 км дороги антидроновой сеткой. Работы на участке выполнены на 100%, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Фокус писал, что украинским воинам передали около 500 тонн бывших в употреблении рыболовных сетей для защиты. Военные их получили в прошлом году от волонтеров из Дании.