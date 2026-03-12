На Днепропетровщине 42 км дороги закрыли антидроновими сетками: детали (видео)

В Днепропетровской области для защиты территории и обеспечения бесперебойной логистики громад обустроили 42 км дороги антидроновой сеткой.

Работы на участке выполнены на 100%, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Facebook.

Он отметил, что на этом участке применили новую методику строительства. Обеспечили проезд габаритной техники с системами РЭБ и элементами пассивной антидроновой защиты — высоту опор увеличили до 7 метров. Дополнительно усилили конструкции опор и перекрестков.

"Благодаря антидроновим сеткам уменьшается риск атак вражеских БпЛА на транспорт. Это существенно повышает безопасность передвижения военных и обеспечивает стабильную работу прифронтовых общин", — написал Федоров.

Напомним, что 28 ноября 2025 года глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров опубликовал на видео, как в регионе возвели многокилометровые тоннели для защиты от вражеских атак.

В декабре 2025 года военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова показала, что вокруг Харькова начали обустраивать антидронные коридоры для защиты логистических маршрутов от атак российских дронов. В отдельных районах области дороги накрывают специальными сетками, которые должны усложнить работу вражеских БпЛА и уменьшить риски для гражданского и военного транспорта.