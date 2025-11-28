Российский FPV взрывается в воздухе: в Запорожской ОГА показали антидронные сетки в действии (видео)

Вражеский FPV-дрон на Запорожье сдетонировал, попав в антидронную сетку над дорогой. До конца года в области планируется построить 100 км таких тоннелей.

Видео с прифронтовых дорог Запорожской области опубликовал 28 ноября глава областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в регионе уже возвели многокилометровые тоннели для защиты от вражеских атак.

В ролике после взрыва беспилотника демонстрируется место детонации. Военные показывают кучу оптоволокна под сеткой.

"На видео — эффективность сверхпрочных сеток в действии: российский FPV-дрон буквально взрывается в воздухе, не долетая до целей. Туннели спасают жизни гражданских и военных", — рассказал Федоров.

Председатель Запорожской ОГА добавил, что строительство антидронових тоннелей происходит в координации с Государственной специальной службой транспорта Министерства обороны Украины, и сейчас сетками уже защищены десятки километров путей.

Напомним, о том, что в Запорожской области построили первый антидроновий тоннель, Иван Федоров сообщал 23 июля. Первую защитную конструкцию протяженностью 6,5 километра свершили на Ореховской трассе, которая является одним из наиболее опасных логистических направлений на этом участке фронта, а всего в области планировалось защитить антидроновими сетками более 200 километров дорог.

14 августа СМИ рассказывали, что "зашивать" дороги антидроновими тоннелями начали также в Сумской и Донецкой областях.