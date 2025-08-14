Километры "коридоров жизни": какие области начали "зашивать" дороги антидроновими тоннелями (фото)

К работам по обустройству защиты в трех областях Украины привлекается команда из нескольких человек. Среди них есть те, кто отвечает за наблюдение за воздушным пространством. Военные инженеры работают под охраной, которая обеспечивает их безопасность во время выполнения задач.

Уже три украинские области зашивают логистические пути и улицы населенных пунктов антидроновими тоннелями, которые стали пока одним из самых эффективных методов обеспечения защищенной логистики. Об этом пишет Армия Inform.

Километры таких "коридоров жизни" начали устанавливать в Запорожской, Сумской и Донецкой областях, рассказало медиа. Работают над созданием антидронових тоннелей воинские части Сил поддержки ВСУ, Государственная служба специального транспорта и областные военные администрации.

Самый эффективный материал для построения таких коридоров — рыболовная сеть. Именно конструкции со специально натянутой сеткой создают защитный барьер с неба от вражеских камикадзе.

Донецкая область: акцент на Покровское направление

В Донецкой области сейчас строительство антидронових сеток сосредоточено именно на Покровском направлении. На инженерном оборудовании позиций, установлении заграждений, строительстве фортификаций и антидронових тоннелей, отмечал и Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, когда он находился с рабочим визитом в Донецкой области. Тогда главком подчеркнул, что такая работа уже ведется, но требует еще большего масштаба и комплексного подхода, напомнили журналисты. На указанном отрезке фронта работы выполняют, в частности, специалисты 250 объединенного центра инженерной поддержки.

"В настоящее время там самое горячее. Надо работать больше и быстрее, чтобы защитить наши подразделения от российских дронов. Если нам предоставили под работу участок — значит, его надо сделать, закрыть. Суть этой технологии в том, чтобы логистика и продовольствие ближе к нашей передовой могли передвигаться безопасно, чтобы их не били FPV-дроны", — говорит Игорь Викторович — военный инженер 250 ОЦИП.

По его мнению, вся территория Донецкой области нуждается в таких коридорах, но наибольшая потребность в установлении антидронових коридоров — на Покровском направлении.

"Они необходимы не только для военных, но и для гражданских, — ведь опасность повсюду", — резюмировал собеседник.

Антидронные тоннели в Орехове и окружающих районах Запорожской области

В конце июня начальник Запорожской ОГА Иван Федоров объявил о завершении строительства первого антидронового тоннеля на Запорожском направлении. Цель проекта — минимизировать угрозу от российских атак с воздуха, в частности, FPV-дронов. Все необходимое оборудование, от расходных материалов до металлоконструкций и сеток, было закуплено за счет совместного оборонного фонда

Россия активизировала удары по тыловой логистике украинских войск, пытаясь изолировать передовые позиции и усложнить поставки резервов и боеприпасов.

"Антидронные тоннели уже появились в Орехове и окружающих районах Запорожской области. Они помогают скрыть движение техники от российских FPV-дронов, которые атакуют все в радиусе досягаемости — в пределах 10 км от линии фронта. Эту зону военные называют "мертвой полосой", — писал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в соцсетях,

На начало августа 2025 года в Орехове уже был построен 10-километровый тоннель на въезде в город, и еще более 4 километров. В общем антидронные сетки в Орехове начали устанавливать около 2 месяцев назад из-за плотности атак российскими дронами.

Десятки километров "коридоров жизни" на Сумщине

Приграничные территории Сумской области нуждаются в тщательной защите от вражеских дронов, особенно — после начала Курской операции.

Над возведением антидронових коридоров, которые называют "коридорами жизни" в этом регионе работает 47 отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВС Украины. К работам привлекается команда из нескольких человек, среди них есть те, кто отвечает за наблюдение за воздушным пространством. Военные инженеры работают под охраной, которая обеспечивает их безопасность во время выполнения задач.

"Для обустройства укрытия с боковой и верхней защитой необходимо значительное количество сетчатого материала. Объем покрытия зависит от длины и размеров конструкции, поэтому общая площадь может достигать нескольких тысяч квадратных метров. Учитывая стандартные параметры сетки, нужно заготовить немалое количество погонных метров", — говорит капитан Виталий Кособуцкий, который сейчас находится с личным составом бригады на выполнении заданий.

Он отметил, что после достройки такие конструкции требуют ухода и поддержания в надлежащем состоянии.

Защита от FPV-дронов

Напомним, что в Запорожской области начали строить антидронные тоннели, предназначенные для защиты военного и гражданского транспорта от ударов FPV-дронов. Первую защитную конструкцию уже завершили на Ореховской трассе — одном из самых опасных логистических направлений.

Также сообщалось, что россияне устанавливают антидронные сетки на открытых участках своих логистических путей по маршруту Бахмут — Часов Яр. По мнению специалистов, это относительно дешевый способ защиты от беспилотников, в том числе и на оптоволокне.

Отдельная артиллерийская бригада Национальной гвардии Украины получила первую систему Atlas, которая должна защитить подразделение от российских FPV-дронов. В перспективе компания хочет закрыть такими средствами всю линию фронта длиной 1300 км.