Кілометри "коридорів життя": які області почали "зашивати" дороги антидроновими тунелями (фото)

Уже три українські області зашивають логістичні шляхи й вулиці населених пунктів антидроновими тунелями, які стали поки що одним із найефективніших методів забезпечення захищеної логістики. Про це пише Армія Inform.

Кілометри таких "коридорів життя" почали встановлювати в Запорізькій, Сумські та Донецькі областях, розповіло медіа. Працюють над створенням антидронових тунелів військові частини Сил підтримки ЗСУ, Державна служба спеціального транспорту та обласні військові адміністрації.

Найефективніший матеріал для побудови таких коридорів — рибальська сітка. Саме конструкції зі спеціально натягнутою сіткою створюють захисний бар’єр з неба від ворожих камікадзе.

Донецька область: акцент на Покровський напрямок

На Донеччині зараз будівництво антидронових сіток зосереджено саме на Покровському напрямку. На інженерному обладнанні позицій, встановлення загороджень, будівництва фортифікацій та антидронових тунелів, наголошував і Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, коли він перебував з робочим візитом на Донеччині. Тоді головком підкреслив, що така робота вже ведеться, але потребує ще більшого масштабу та комплексного підходу, нагадали журналісти. На вказаному відтинку фронту роботи виконують, зокрема, фахівці 250 об’єднаного центру інженерної підтримки.

"На даний час там найгарячіше. Треба працювати більше і швидше, щоб захистити наші підрозділи від російських дронів. Якщо нам надали під роботу ділянку — отже, її треба зробити, закрити. Суть цієї технології в тому, щоб логістика і продовольство ближче до нашої передової могли пересуватися безпечно, щоб їх не били FPV-дрони", — говорить Ігор Вікторович — військовий інженер 250 ОЦІП.

На його думку, уся територія Донеччини потребує таких коридорів, але найбільша потреба у встановленні антидронових коридорів — на Покровському напрямку.

"Вони необхідні не лише для військових, а й для цивільних, — адже небезпека повсюди", — резюмував співрозмовник.

Антидронові тунелі в Оріхові та навколишніх районах Запорізької області

Наприкінці червня начальник Запорізької ОВА Іван Федоров оголосив про завершення будівництва першого антидронового тунелю на Запорізькому напрямку. Мета проєкту — мінімізувати загрозу від російських атак з повітря, зокрема, FPV-дронів. Все необхідне обладнання, від витратних матеріалів до металоконструкцій та сіток, було закуплено коштом спільного оборонного фонду

Росія активізувала удари по тиловій логістиці українських військ, намагаючись ізолювати передові позиції та ускладнити постачання резервів і боєприпасів.

"Антидронові тунелі вже з’явилися в Оріхові та навколишніх районах Запорізької області. Вони допомагають приховати рух техніки від російських FPV-дронів, які атакують усе в радіусі досяжності — в межах 10 км від лінії фронту. Цю зону військові називають "мертвою смугою", — писав речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин у соцмережах,

На початок серпня 2025 року в Оріхові вже було споруджено 10-кілометровий тунель на в’їзді до міста, та ще понад 4 кілометри. Загалом антидронові сітки в Оріхові почали встановлювати близько 2 місяців тому через щільність атак російськими дронами.

Десятки кілометрів "коридорів життя" на Сумщині

Прикордонні території Сумської області потребують ретельного захисту від ворожих дронів, особливо — після початку Курської операції.

Над зведенням антидронових коридорів, які називають "коридорами життя" в цьому регіоні працює 47 окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗС України. До робіт залучається команда з кількох людей, серед них є ті, хто відповідає за спостереження за повітряним простором. Військові інженери працюють під охороною, яка забезпечує їхню безпеку під час виконання завдань.

"Для облаштування укриття з боковим і верхнім захистом необхідна значна кількість сітчастого матеріалу. Об’єм покриття залежить від довжини та розмірів конструкції, тому загальна площа може сягати кількох тисяч квадратних метрів. Враховуючи стандартні параметри сітки, потрібно заготовити чималу кількість погонних метрів", — говорить капітан Віталій Кособуцький, який нині перебуває з особовим складом бригади на виконанні завдань.

Він зауважив, що після добудови такі конструкції вимагають догляду та підтримки у належному стані.

Захист від FPV-дронів

Нагадаємо, що у Запорізькій області почали споруджувати антидронові тунелі, призначені для захисту військового та цивільного транспорту від ударів FPV-дронів. Першу захисну конструкцію вже завершили на Оріхівській трасі — одному з найбільш небезпечних логістичних напрямків.

Також повідомлялося, що росіяни встановлюють антидронові сітки на відкритих ділянках своїх логістичних шляхів за маршрутом Бахмут — Часів Яр. На думку фахівців, це відносно дешевий спосіб захисту від безпілотників, зокрема й на оптоволокні.

Окрема артилерійська бригада Національної гвардії України отримала першу систему Atlas, яка має захистити підрозділ від російських FPV-дронів. У перспективі компанія хоче закрити такими засобами всю лінію фронту довжиною 1300 км.