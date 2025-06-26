"Антидронова стіна" на фронті: як проєкт Atlas врятує військових від ударів ЗС РФ

Окрема артилерійська бригада Національної гвардії України отримала першу систему Atlas, яка має захистити підрозділ від російських FPV-дронів. У перспективі компанія хоче закрити такими засобами всю лінію фронту довжиною 1300 км.

Related video

Cкоро засоби для боротьби з російськими дронами вирушать виконувати завдання на Покровський напрямок фронту. Кореспондент Фокуса побував на презентації проєкту Atlas 1300, де були представлені макети виробів, та довідався, як він має підсилити боєздатність Сил оборони.

"Антидронова стіна" від Kvertus

Система Atlas поєднує станцію радіоелектронної розвідки MS Azimuth та "розумний" засіб РЕБ LTEJ Mirage. Засіб Azimuth помічає дрони у радіусі 30 км за сигналами випромінювання їх бортових систем (включаючи канали управління, телеметрії та передачі даних). Вона здатна також контролювати радіочастотний спектр, вимірювати параметри радіочастотного випромінювання, пеленгувати джерела сигналів та документувати результати роботи. Якщо розмістити мережу Azimuth у шаховому порядку — це дає триангуляцію БПЛА і точне пеленгування. Mirage, своєю чергою, придушує БПЛА, створюючи "оптимальну заваду", а саме втручається у керування на рівні протоколу обміну даними.

Макет комплекса радіоелектронної розвідки MS Azimuth Фото: Kvertus

Вироби Azimuth і Mirage вже використовуються на фронті різними підрозділами, а система Atlas виводить їх роботу на новий рівень. Як розповів CEO Kvertus Ярослав Філімонов, наприкінці 2023 року Генеральний штаб ЗСУ доручив компанії створити "розумний" засіб РЕБ, ефективніший за традиційний — аналоговий.

Аналогова система закриває фіксований частотний діапазон, який вже не може змінюватися. Це одночасно і перевага, бо технологія простіша для використання, достатньо натиснути одну кнопку, і недолік, бо потрібна висока потужність і багато енергії. Потужніші комплекси мають більші розміри і помітніші через сильніше випромінювання, тому ворог може їх атакувати. Головна відмінність полягає у тому, що "розумний РЕБ" може генерувати перешкоду в певній частині діапазону.

На момент отримання завдання у Kvertus вже створили станцію Azimuth, тому вирішили поєднати її із "розумним" засобом РЕБ Mirage, який стає значно ефективнішим за наявності системи виявлення. З її допомогою військові дізнаються напрямок, звідки летить дрон, а також робочі частоти, тому можна спрямувати на нього перешкоду саме на тій частоті.

Макет комплекса РЕБ LTEJ Mirage від Kvertus придушує дрони Фото: Kvertus

На додачу, такий підхід знижує "дружній вогонь" на лінії бойового зіткнення. Фокус раніше писав, чому ЗСУ часто збивають засобами РЕБ власні дрони та якої шкоди завдає. Якщо ж Mirage "придушує" дрон на конкретній частоті, то інші лишаються вільними, і їх можуть використовувати союзники.

"Що в нас вийшло в результаті? В нас вийшов в результаті дуже потужний комплекс, який працює в одній екосистемі, працює в одній мережі. Це означає, що оператор може керувати віддалено цим комплексом з одного місця робочого, він бачить і обстановку в повітрі, що літає, на яких частотах, звідки, куди. І він може обирати будь-який засіб, яким хоче спрацювати проти цього дрона, і в автоматичному режимі виявляє частоти, на яких рухається дрон. Оператор натискає кнопку — і засіб РЕБ знешкоджує цей дрон", — розповів Ярослав Філімонов.

Мережа Atlas може об'єднувати сотні або навіть тисячі засобів, щоб створити "антидронову стіну". За підрахунками Kvertus, аби закрити лінію фронту довжиною 1300 км, потрібно близько 6 000 засобів Mirage і близько 300 засобів Azimuth. Це все може працювати в одній мережі з різними рівнями доступу для командирів.

"Це дасть можливість створювати суцільний захист бригадам, які є сусідніми, можливість отримувати інформацією та обмінюватися нею, що значно підсилить, значно підвищить ефективність роботи", — пояснив Ярослав Філімонов.

Перші власники Atlas

Начальник служби РЕБ окремої артилерійської бригади Національної гвардії Павло Гаврик представляє підрозділ, який першим отримав техніку в межах проєкту Atlas. Комплекси військові отримали приблизно за тиждень до заходу, і на презентації були представлені повнорозмірні макети, а не реальні засоби.

За словами Павла Гаврика, росіяни активно розвивають свої технології, щоб нищити особовий склад та техніку, яка завдає їм великої шкоди. Особливо чутливими є удари російських дронів по артилерійських установках ЗСУ, які дуже важко не те що відновити після ушкоджень, а просто забрати з поля бою. Він певен, що Atlas дозволить захистити артилерію, якщо виправдають заявлені тактико-технічні характеристики.

"Ці засоби фізично ми отримали. Є необхідність навчити особовий склад, бо це нові засоби і новітні технології, для більш ефективного їх використання. Після навчання вони одразу будуть направлені у зону виконання бойових дій", — каже Павло.

Як поділився з Фокусом Ярослав Філімонов, Kvertus обрав бригаду з кількох причин. По-перше, вона зараз виконує завдання на складному Покровському напрямку, а по-друге, у неї дуже мало засобів РЕБ. Таким чином система зможе одразу використовуватися на повну і підтвердити свою ефективність у "гарячій точці".

"Це не значить, що біля умовної САУ будуть ставити Mirage і Azimuth. Це означає, що заздалегідь обиратимуть, хто і на яких точках буде працювати, і для прикриття цих точок в інших точках розставлятимуть такі комплекси, щоб мати можливість відносно безпечно працювати", — підкреслив представник компанії.

Від чого захистить Atlas

Atlas може працювати безпосередньо на лінії фронту, але великий радіус дозволяє відтягнути його хоча б на кілометр. Засіб РЕБ Mirage працює в діапазоні 300-1500 МГц, тому може придушувати всі типи FPV-дронів. Kvertus вже протестував обладнання, яке працює у діапазоні від 1500 до 3000 МГц.

"Тобто ми зараз додаємо важливий діапазон 2.2-2.7 ГГц, там, де літають багато цікавих пташок ворога. І до кінця липня в нас буде 3000-6000. Тобто ми говоримо про те, що до кінця літа ми забезпечимо захист від 300 до 6 000 МГц і закриємо весь частотний діапазон, на якому літає будь-що. Це включає як телеметрію і керування, так і передачу відео, — зазначив керівник компанії. — Ми говоримо зараз про трансформацію захисту від дронів як такого, про використання екосистеми і про ешелоновану оборону".

Мережа Azimuth, розташованих у шаховому порядку, дозволяє триангулювати взагалі все, що рухається вздовж лінії бойового зіткнення. Mirage має менший радіус дії, але може одночасно працювати і у режимі купола, і спрямовано (до 8 км). Поєднуючи їх, військові можуть дуже швидко реагувати і "глушити" лише ті частоти, які потрібно.

Коли Kvertus збільшить діапазон частот, то Mirage зможе діставати й розвідувальні безпілотники ЗС РФ, такі як "Орлан" або SuperCam, що літають на висоті 3-5 км, наводять артилерію, ракети та ударні БПЛА. Можливо, комплекси будуть придушувати й російські "Ланцети", які стали кошмаром для багатьох родів військ, особливо для артилеристів. Потрібно буде протестувати їх ефективність у бою, адже окупанти теж не стоять на місті і вдосконалюють системи зв'язку.

Фокус поцікавився у Ярослава Філімонова, чи зможуть комплекси Mirage "глушити" російські далекобійні безпілотники типу "Шахед" та "Герань". Він повідомив, що команді Kvertus самим цікаво це перевірити. Успіх значною мірою залежить від того, які антени з контрольованою спрямованістю прийому сигналів (CRPA) встановлені на таких дронах. РЕБ безсила проти тих, які летять на 16-канальних CRPA, але не всі "Шахеди" оснащені саме такими, багато з них мають чотири, шість, вісім або дванадцять каналів.

"Будемо тестувати, тому що зараз, жоден пристрій, що існує, не є на 100% ефективним. У нас є трофейні CRP-антени, ми будемо тестувати, будемо бачити. Але ми хочемо підготуватись так, щоб це було не просто для галочки, а точно працювало. І це теж був один із задумів, чому робимо від 300 до 6000 МГц", — зазначив СЕО.

CEO компанії Kvertus Ярослав Філімонов на фоні засобу РЕБ Mirage Фото: Kvertus

Ще одна проблема боротьби із "Шахедами" полягає у тому, що вони летять у режимі радіомовчання, не випромінюючи ніяких сигналів, тому під час атаки неможливо зрозуміти, які частоти вони використовують. Kvertus планує зібрати статистику із того, що було збите і посаджене, та зрозуміти, на яких частотах це відбувається, і, відповідно, впливати на ті частоти.

Створити "антидронову стіну" завдяки проєкту Atlas буде непросто, адже це потребує не тільки часу, але й значних фінансів. За словами Ярослава Філімонова, Kvertus може зробити потрібну кількість засобів Azimuth та Mirage за один рік.

Згодом Kvertus планує збільшити потужність cистеми і зробити на її основі автомобільний комплекс, який буде мобільним і працюватиме на велику дистанцію. Це буде конкурент таких відомих українських комплексів, як "Буковель" та "Нота".

Тоді як Mirage призначений в першу чергу проти FPV-дронів, коптери-бомбардувальники із системами скидів залишаються для нього складною ціллю. Проти таких загроз Kvertus пропонує інший комплекс під назвою Hunter.

"Його дуже люблять у військах. В нас на нього і державні замовлення були, бо він має дуже класну ефективність, в нього там подвійна поляризація, він має спрямовані патч-антени і дає хороший результат. Важливо під будь-яку місію підбирати рішення. Не так, що купив РЕБ, і хочеш ним від усього захиститися. Воно так не працює", — зазначив Філімонов.

Як передбачає Ярослав, аналогові засоби РЕБ з "білим шумом" нікуди не подінуться, бо все одно будуть корисними у тому чи іншому випадку, наприклад, для захисту автомобілів, саперів, при евакуації поранених. З часом їх ефективність знизилася, і виробники намагаються компенсувати це збільшенням потужності модулів. Що стосується антен, то чогось принципово нового вже не придумають, бо фізику не можна обдурити.

Минулого року Kvertus представила наземний дрон AD BERSERK із системою РЕБ. Вона може створювати купол з перешкод радіусом до 500 метрів для захисту від ворожих дронів.

Раніше писали, що ЗСУ отримали літак SHARK з РЕБ проти "Шахедів". Він має виявляти та глушити сигнали російських ударних дронів у повітрі.