Удар по заводу в Чебоксарах: чим важливі для ЗС РФ "Комети", які робив "ВНДИР-Прогресс"

Сили оборони України в ніч на 9 червня дронами атакували завод "ВНДИР-Прогресс" у Чебоксарах, який виробляє CRPA-антени "Комета". Фокус з'ясував, як працює "Комета" і в якій російській зброї використовується.

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Антена "Комета": як працює

"Комета" — це адаптивна антенна решітка з контрольованою спрямованістю прийому (controlled reception pattern antenna або скорочено СRPA). Вона дає змогу приймати сигнали навігації від групи супутників систем GPS L1 і Glonass G1 навіть в умовах сильного радіоелектронного придушення. Її головне завдання — прийняти сигнали зверху, ігноруючи перешкоди знизу.

CRPA використовує кілька антенних елементів і об'єднує їхні сигнали за допомогою так званої фазованої решітки. Адаптивні антени, такі як "Комета", змінюють промінь діаграми спрямованості приймання сигналу від перешкоди в бік автентичного джерела сигналу шляхом фазового зміщення та інших маніпуляцій. Після прийому сигнал проходить через кілька фільтрів, унаслідок чого відсіваються перешкоди, а потім подається на GNSS-приймач.

Зсуваючи фазу сигналу під час його об'єднання з іншим, антена може вибірково відсівати його, і створювати так званий "нуль". Завдяки цьому малопотужний супутниковий сигнал може бути прийнятий, навіть якщо поблизу знаходиться більш потужний генератор перешкод. У результаті ракета або дрон можуть точніше летіти до цілі, не відхиляючись від маршруту навіть на великій дистанції.

Російська адаптивна антена "Комета", яку застосовували на початку повномасштабної війни Фото: Скриншот

Кількість джерел перешкод (або засобів РЕБ, що впливають), які може витримати "Комета", залежить від кількості елементів для приймання сигналу і розраховується за принципом "N мінус 1". Наприклад, якщо антенна решітка має 4 елементи, то для придушення супутникової навігації потрібно одночасно створити щонайменше три перешкоди.

"Комети", які Росія використовувала на початку повномасштабного вторгнення, мали 4 елементи, однак у міру того, як Україна посилювала системи радіоелектронної боротьби, розробники збільшували їхню кількість. У 2023 році зробили антену з 8 елементами, на початку 2025 року в Україні виявили першу "Комету" з 12 антенними елементами, а в березні — CRPA з 16, але від китайського виробника.

OSINT-аналітик і фізик з ніком DanielR зазначив у коментарі Forbes, що для правильної роботи елементи потрібно розміщувати на відстані кількох сантиметрів один від одного, а це впливає на розмір. Антенна решітка з 16 елементами вже досить велика, однак за бажання можна додати ще.

Антенна решітка "Комети-М" з 12 елементами Фото: Сергій Флеш/ Telegram

У травні 2025 року речник "Української добровольчої армії" Сергій Братчук повідомив, що майже всі російські БПЛА "Герань-2" нині оснащуються антенами "Комета" на 12 елементів, і така сама тенденція спостерігається на бомбах з УМПК. За його словами, глобально нічого не змінилося, оскільки вплив засобів РЕБ на такі дрони був сумнівним і раніше, коли елементів було 8.

Де стоять

У 2023 році український військовослужбовець, фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов повідомив, що Росія почала ставити модернізовані CRPA-антени "Комета-М" на безпілотники серії "Орлан", крилаті ракети та кореговані авіаційні бомби (КАБ) для захисту від радіоелектронних перешкод. Голова спільноти хактивістів "Український Кіберальянс" Тім Карпінський додав, що різні модифікації "Комети" використовуються в БПЛА "Орлан-10", "Орлан-30", "Картограф", у вертольотах, літаках та іншій техніці. Самі росіяни хвалилися, що "Комета-М" допомагає ефективніше застосовувати бомби ФАБ-250М-62/270 з уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК).

Російські військові запускають дрони "Орлан-10" Фото: Мiноборони РФ

Згідно з повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, адаптивну антену з 8 елементами виявили в новій російській крилатій ракеті S8000 "Бандероль". За словами Сергія Бескрестнова — це саме "Комета".

У квітні Сергій Бескрестнов писав, що "Комети" з 12 елементами знаходили тільки в ударних безпілотниках "Шахед". Вони дуже допомагають російським БПЛА обходити систему РЕБ. На той момент, якщо вірити експерту, Сили оборони не знаходили на трофейних КАБ антени з більш ніж 8 елементами.

Як відзвітували в Генеральному штабі ЗСУ, через удари на підприємстві "ВНДИР-Прогресс" почалася пожежа. Глава Чуваської Республіки Олег Ніколаєв визнав, що роботу заводу довелося зупинити через безпілотники, що впали на його території. Цілком імовірно, що він не зможе робити CRPA "Комета" для російських військових БПЛА, ракет і КАБ, поки не усунуть ушкодження, а це позначиться на боєздатності армії окупантів, навіть якщо частину таких антен зможе поставити Китай.

Український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в Telegram звернув увагу, що удар по "ВНДИР-Прогресс" може позбавити росіян не тільки "Комет", а й мікроелектронної бази для ОТРК "Іскандер", ракет "Онікс" і експериментальної мобілізаційної ракети "Бандероль".

"Це був удар комплексного характеру, зосереджений на обмеження і навіть призупинення виробництва великого списку російських засобів ураження", — підкреслив він.

Як боротися з "Кометами"

Сили оборони 9 червня продемонстрували найочевидніший спосіб — знищувати виробничі потужності на території Росії. Однак це не зупинить зброю, оснащену "Кометами", виготовленими раніше.

У цьому випадку для боротьби, наприклад, із "Шахедом", українські війська мають зосередити там, де він пролітає, достатню кількість засобів РЕБ. Якщо стоїть 12-елементна комета, то знадобиться 11-12 джерел перешкод, щоб заглушити сигнали супутникової навігації або ж підмінити їх, змусивши безпілотник кружляти на місці, поки не скінчиться паливо, а то й приземлитися.

Ще один варіант, як каже Тім Карпінський, — експлуатація похибок протоколу та обробки даних, що обробляються математичним апаратом приймача. Іншими словами, потрібно перевантажити апаратуру даними, що може призвести до збою в штатній роботі пристрою.

Раніше писали, що розробка "Комети" має українське коріння. У складі однієї трофейної антени знайшли GNSS-приймач від компанії NVS Technologies AG, яка входить до "НАВІС Груп". Остання заснувала підприємство "Навіс-Україна", яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонті обладнання систем супутникової навігації.