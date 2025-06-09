Удар по заводу в Чебоксарах: чем важны для ВС РФ "Кометы", которые делал "ВНИИР-Прогресс"

Силы обороны Украины в ночь на 9 июня дронами атаковали завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который производит CRPA-антенны "Комета". Фокус выяснил, как работает "Комета" и в каком российском оружии используется.

Related video

Антенна "Комета": как работает

"Комета" — это адаптивная антенная решетка с контролированной направленностью приема (controlled reception pattern antenna или сокращенно СRPA). Она позволяет принимать сигналы навигации от группы спутников систем GPS L1 и Glonass G1 даже в условиях сильного радиоэлектронного подавления. Ее главная задача — принять сигналы сверху, игнорируя помехи снизу.

CRPA использует несколько антенных элементов и объединяет их сигналы с помощью так называемой фазированной решетки. Адаптивные антенны, такие как "Комета", меняют луч диаграммы направленности приема сигнала от помехи в сторону аутентичного источника сигнала путем фазового смещения и других манипуляций. После приема сигнал проходит через несколько фильтров, в результате чего отсеиваются помехи, а затем подается на GNSS-приемник.

Сдвигая фазу сигнала при его объединении с другим, антенна может выборочно отсеивать его, и создавать так называемый "нуль". Благодаря этому маломощный спутниковый сигнал может быть принят, даже если поблизости находится более мощный генератор помех. В результате ракета или дрон могут точнее лететь к цели, не отклоняясь от маршрута даже на большой дистанции.

Российская адаптивная антенна "Комета", которую применяли в начале полномасштабной войны Фото: Скриншот

Количество источников помех (или воздействующих средств РЭБ), которые может выдержать "Комета", зависит от количества элементов для приема сигнала и рассчитывается по принципу "N минус 1". Например, если антенная решетка имеет 4 элемента, то для подавления спутниковой навигации нужно одновременно создать как минимум три помехи.

"Кометы", которые Россия использовала в начале полномасштабного вторжения, имели 4 элемента, однако по мере того, как Украина усиливала системы радиоэлектронной борьбы, разработчики увеличивали их количество. В 2023 году сделали антенну с 8 элементами, в начале 2025 года в Украине обнаружили первую "Комету" с 12 антенными элементами, а в марте — CRPA с 16, но от китайского производителя.

OSINT-аналитик и физик c ником DanielR отметил в комментарии Forbes, что для правильной работы элементы нужно размещать на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, а это влияет на размер. Антенная решетка с 16 элементами уже достаточно крупная, однако при желании можно добавить еще.

Антенная решетка "Кометы-М" с 12 элементами Фото: Сергей Флэш/ Telegram

В мае 2025 года спикер "Украинской добровольческой армии" Сергей Братчук сообщил, что почти все российские БПЛА "Герань-2" сейчас оснащаются антеннами "Комета" на 12 элементов, и такая же тенденция наблюдается на бомбах с УМПК. По его словам, глобально ничего не изменилось, поскольку воздействие средств РЭБ на такие дроны было сомнительным и раньше, когда элементов было 8.

Где стоят

В 2023 году украинский военнослужащий специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов сообщил, что Россия начала ставить модернизированные CRPA-антенны "Комета-М" на беспилотники серии "Орлан", крылатые ракеты и корректируемые авиационные бомбы (КАБ) для защиты от радиоэлектронных помех. Глава сообщества хактивистов "Украинский Киберальянс" Тим Карпинский добавил, что различные модификации "Кометы" используются в БПЛА "Орлан-10", "Орлан-30", "Картограф", в вертолетах, самолетах и другой технике. Сами россияне хвастались, что "Комета-М" помогает эффективнее применять бомбы ФАБ-250М-62/270 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Российские военные запускают дроны "Орлан-10" Фото: Минобороны РФ

Согласно сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, адаптивную антенну с 8 элементами обнаружили в новой российской крылатой ракете S8000 "Бандероль". По словам Сергея Бескрестнова — это именно "Комета".

В апреле Сергей Бескрестнов писал, что "Кометы" с 12 элементами находили только в ударных беспилотниках "Шахед". Они очень помогают российским БПЛА обходить систему РЭБ. На тот момент, если верить эксперту, Силы обороны не находили на трофейных КАБ антены с более чем 8 элементами.

Как отчитались в Генеральном штабе ВСУ, из-за ударов на предприятии "ВНИИР-Прогресс" начался пожар. Глава Чувашской Республики Олег Николаев признал, что работу завода пришлось остановить из-за беспилотников, упавших на его территории. Вполне вероятно, что он не сможет делать CRPA "Комета" для российских военных БПЛА, ракет и КАБ, пока не устранят повреждения, а это отразится на боеспособности армии оккупантов, даже если часть таких антенн сможет поставить Китай.

Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram обратил внимание, что удар по "ВНИИР-Прогресс" может лишить россиян не только "Комет", но и микроэлектронной базы для ОТРК "Искандер", ракет "Оникс" и экспериментальной мобилизационной ракеты "Бандероль".

"Это был удар комплексного характера, сосредоточенный на ограничение и даже приостановку производства обширного списка российских средств поражения", — подчеркнул он.

Как бороться с "Кометами"

Силы обороны 9 июня продемонстрировали самый очевидный способ — уничтожать производственные мощности на территории России. Однако это не остановит оружие, оснащенное "Кометами", изготовленными раньше.

В этом случае для борьбы, например, с "Шахедом", украинские войска сосредоточить там, где он пролетает, достаточное количество средств РЭБ. Если стоит 12-элементная комета, то понадобится 11-12 источников помех, чтобы заглушить сигналы спутниковой навигации или же подменить их, заставив беспилотник кружить на месте, пока не кончится топливо, а то и приземлиться.

Еще один вариант, как говорит Тим Карпинский — эксплуатация погрешностей протокола и обработки данных, обрабатываемых математическим аппаратом приемника. Другими словами, нужно перегрузить аппаратуру данными, что может привести к сбою в штатной работе устройства.

Ранее писали, что разработка "Кометы" имеет украинские корни. В составе одной трофейной антенны нашли GNSS-приемник от компании NVS Technologies AG, которая входит в "НАВИС Групп". Последняя основала предприятие "Навис-Украина", которое специализируется на разработке, производстве и ремонте оборудования систем спутниковой навигации.