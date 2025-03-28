РЕБ проти КАБ і "Шахедів": як українці перемагають російські антени "Комета"

Українські системи радіоелектронної боротьби знижують точність дронів і авіабомб, а ЗС РФ знаходить способи знову її підвищити.

Related video

На війні в Україні життю людей загрожують російські кориговані авіаційні бомби (КАБ) та ударні безпілотники "Шахед", ефективність яких зараз залежить від систем супутникового наведення "Комета". Видання Forbes розповіло, як удосконалюється ця зброя та засоби захисту від неї.

Секрет "Комети"

За словами президента Зеленського, Росія запустила близько 1050 ударних безпілотників і 1300 авіабомб лише за один тиждень лютого. Обидва види зброї використовують російську систему супутникового наведення "Комета". Це спеціальна антена з контрольованою спрямованістю приймання (СRPA), яка може підключатися до будь-якого приймача супутникової навігації та фільтрувати сигнали, приймаючи їх тільки від супутників і відсіваючи перешкоди, які спрямовують із землі.

Україна розгорнула велику кількість засобів радіоелектронної боротьби, зокрема секретну систему "Покрова", яка пригнічує навіть ракети. Вони глушать зв'язок і підміняють координати, змушуючи дрони і КАБ промахуватися по цілях. У підсумку вони можуть впасти в поле, а не на об'єкт інфраструктури або житловий будинок.

У відповідь на це Росія модернізує "Комети", збільшивши кількість антенних елементів з 4 до 8, до 12 і більше. CRPA використовує кілька антенних елементів і об'єднує їхні сигнали розумними способами за допомогою так званої фазованої решітки. Зсуваючи фазу сигналу під час його об'єднання з іншим, антена може вибірково відсіювати його, і створювати так званий "нуль". Завдяки цьому малопотужний супутниковий сигнал може бути прийнятий, навіть якщо поблизу знаходиться більш потужний генератор перешкод.

Трофейна російська антена "Комета" з 4 елементами Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Як поліпшили "Комети"

Проблема в тому, що для генерації кожного нуля потрібен додатковий елемент антени. Спочатку "Комета" мала чотири елементи, тобто могла генерувати три "нулі" і таким чином нейтралізувати вплив трьох систем РЕБ. Якщо ж підключалася ще й четверта, то пробивала цей захист і пригнічувала навігацію.

Український фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш у вересні 2023 року зазначив, що для придушення "Комети" потрібно розмістити чотири станції радіоелектронної боротьби в одному районі, що є складним завданням. Але Сили оборони, схоже, розмістили багато їх у потрібних місцях, і це мало ефект.

На відміну від систем управління дронами, для придушення супутникової навігації потрібен лише простий малопотужний пристрій на відомій довжині хвилі. Зараз у продажу є чимало комерційних "глушилок" GPS розміром з телефон за 30 доларів.

"Зрештою Україна змогла подолати опір чотириантенних CRPA, оскільки вони розгорнули більше глушників", — розповів Forbes аналітик OSINT, відомий як Рой.

За його спостереженнями, у 2024 році ЗС РФ почали застосовувати поліпшену "Комету-М" із 8 елементами замість чотирьох. Завдяки цьому точність керованих планерних авіабомб і "Шахедів" збільшилася. Але перевага агресора тривала недовго, і через деякий час росіяни поскаржилися, що точність бомб з УМПК різко скоротилася в деяких районах. Як припустив аналітик, Україна сконцентрувала в цих місцях ще більше засобів РЕБ.

Російська антена "Комета-М" з 8 елементами Фото: Сергій Флеш/ Telegram

На початку 2025 року Рой помітив нову версію "Комети" з 12 антенними елементами. А в березні Сергій Флеш опублікував на своєму каналі в Telegram фотографії захопленої "Комети" з щонайменше 16 елементами. І це ще не межа.

Удосконалена російська антена "Комета" з 12 елементами Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Обсяг даних та обробки даних збільшується з кожним додатковим елементом антени. Загальний розмір решітки також стане обмеженням, оскільки елементи мають бути розділені на кілька сантиметрів. Шістнадцять елементів антени здаються досить великими, але це не заважає нікому додавати більше, якщо це можна зробити дешево", — розповів DanielR, OSINT-аналітик і фізик.

Росія не встигає

На думку Роя, ставки на війні зараз високі, тому Росія не збирається зупинятися. Зі збільшенням кількості елементів антени стають дедалі важчими, але для підвищення точності КАБ їх продовжать нарощувати доти, доки керовані модулі планування і корекції (УМПК) ще зможуть їх забрати.

Аналітики звернули увагу на збільшення темпів розробки. Перехід від чотирьох елементів до восьми зайняв щонайменше рік, потім лише кілька місяців, щоб перейти до дванадцяти, і ще коротший проміжок до шістнадцяти. Це може вказувати на те, що українці дуже швидко розгортають системи РЕБ, і ЗС РФ доводиться за ними встигати.

РФ використовує нову СRPA-антену з 16 елементами Фото: Сергій Флеш/ Telegram СRPA-антена з 16 елементами Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Це стосується придушення навігації, коли бомба або дрон не знає, де саме перебуває і як летіти до цілі. Інакше ситуація з підміною координат ("спуфінгом"), коли імітуються сигнали супутника з неправдивими навігаційними даними, — "Кометі" з цим впоратися складно. На спуфінгу спеціалізується "Покрова", яку викрили 2024 року і відтоді, ймовірно, збільшила масштаби роботи.

Перегони озброєнь триває, і інженери з обох боків працюватимуть над новими технологіями у відповідь на нові виклики. Поки складно передбачити, яка ж у підсумку переможе на полі бою.

Раніше писали, як російські авіабомби збиваються з курсу через засоби РЕБ. Зазвичай їхня похибка становить до 5 метрів, але в одному з випадків КАБ упав за сотні метрів від передбачуваної бази ЗСУ.