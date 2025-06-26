"Антидроновая стена" на фронте: как проект Atlas спасет военных от ударов ВС РФ

Отдельная артиллерийская бригада Национальной гвардии Украины получила первую систему Atlas, которая должна защитить подразделение от российских FPV-дронов. В перспективе компания хочет закрыть такими средствами всю линию фронта длиной 1300 км.

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Скоро средства для борьбы с российскими дронами отправятся выполнять задачи на Покровское направление фронта. Корреспондент Фокуса побывал на презентации проекта Atlas 1300, где были представлены макеты изделий, и узнал, как он должен повысить боеспособность Сил обороны.

"Антидроновая стена" от Kvertus

Система Atlas сочетает станцию радиоэлектронной разведки MS Azimuth и "умное" средство РЭБ LTEJ Mirage. Средство Azimuth замечает дроны в радиусе 30 км по сигналам излучения их бортовых систем (включая каналы управления, телеметрии и передачи данных). Она способна также контролировать радиочастотный спектр, измерять параметры радиочастотного излучения, пеленговать источники сигналов и документировать результаты работы. Если разместить сеть Azimuth в шахматном порядке — это дает триангуляцию БПЛА и точное пеленгование. Mirage, в свою очередь, подавляет БПЛА, создавая "оптимальную помеху", а именно вмешивается в управление на уровне протокола обмена данными.

Макет комплекса радиоэлектронной разведки MS Azimuth Фото: Kvertus

Изделия Azimuth и Mirage уже используются на фронте различными подразделениями, а система Atlas выводит их работу на новый уровень. Как рассказал CEO Kvertus Ярослав Филимонов, в конце 2023 года Генеральный штаб ВСУ поручил компании создать "умное" средство РЭБ, более эффективное, чем традиционное — аналоговое.

Аналоговая система закрывает фиксированный частотный диапазон, который уже не может меняться. Это одновременно и преимущество, потому что технология проще для использования, достаточно нажать одну кнопку, и недостаток, потому что нужна высокая мощность и много энергии. Более мощные комплексы имеют большие размеры и заметны из-за более сильного излучения, поэтому враг может их атаковать. Главное отличие заключается в том, что "умный РЭБ" может генерировать помеху в определенной части диапазона.

На момент получения задания в Kvertus уже создали станцию Azimuth, поэтому решили совместить ее с "умным" средством РЭБ Mirage, которое становится значительно эффективнее при наличии системы обнаружения. С ее помощью военные узнают направление, откуда летит дрон, а также рабочие частоты, поэтому можно направить на него помеху именно на той частоте.

Макет комплекса РЭБ LTEJ Mirage от Kvertus подавляет дроны Фото: Kvertus

В дополнение, такой подход снижает "дружественный огонь" на линии боевого соприкосновения. Фокус ранее писал, почему ВСУ часто сбивают средствами РЭБ собственные дроны и какой вред наносит. Если же Mirage "подавляет" дрон на конкретной частоте, то другие остаются свободными, и их могут использовать союзники.

"Что у нас получилось в результате? У нас получился в результате очень мощный комплекс, который работает в одной экосистеме, работает в одной сети. Это означает, что оператор может управлять удаленно этим комплексом с одного места рабочего, он видит и обстановку в воздухе, что летает, на каких частотах, откуда и куда. И он может выбирать любое средство, которым хочет сработать против этого дрона и в автоматическом режиме обнаруживает частоты, на которых движется дрон. Оператор нажимает кнопку — и средство РЭБ обезвреживает этот дрон", — рассказал Ярослав Филимонов.

Сеть Atlas может объединять сотни или даже тысячи средств, чтобы создать "антидронную стену". По подсчетам Kvertus, чтобы закрыть линию фронта длиной 1300 км, нужно около 6 000 средств Mirage и около 300 средств Azimuth. Это все может работать в одной сети с различными уровнями доступа для командиров.

"Это даст возможность создавать сплошную защиту бригадам, которые являются соседними, возможность получать информацию и обмениваться ею, что значительно усилит, значительно повысит эффективность работы", — пояснил Ярослав Филимонов.

Первые владельцы Atlas

Начальник службы РЭБ отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Павел Гаврик представляет подразделение, которое первым получило технику в рамках проекта Atlas. Комплексы военные получили примерно за неделю до мероприятия, и на презентации были представлены полноразмерные макеты, а не реальные средства.

По словам Павла Гаврика, россияне активно развивают свои технологии, чтобы уничтожать личный состав и технику, которая наносит им большой вред. Особенно чувствительны удары российских дронов по артиллерийским установкам ВСУ, которые очень трудно не то что восстановить после повреждений, а просто забрать с поля боя. Он уверен, что Atlas позволит защитить артиллерию, если оправдают заявленные тактико-технические характеристики.

"Эти средства физически мы получили. Есть необходимость обучить личный состав, потому что это новые средства и новейшие технологии, для более эффективного их использования. После обучения они сразу будут направлены в зону выполнения боевых действий", — говорит Павел.

Как поделился с Фокусом Ярослав Филимонов, Kvertus выбрал бригаду по нескольким причинам. Во-первых, она сейчас выполняет задачи на сложном Покровском направлении, а во-вторых, у нее очень мало средств РЭБ. Таким образом система сможет сразу использоваться на полную и подтвердить свою эффективность в "горячей точке".

"Это не значит, что возле условной САУ будут ставить Mirage и Azimuth. Это означает, что заранее будут выбирать, кто и на каких точках будет работать, и для прикрытия этих точек в других точках будут расставлять такие комплексы, чтобы иметь возможность относительно безопасно работать", — подчеркнул представитель компании.

От чего защитит Atlas

Atlas может работать непосредственно на линии фронта, но большой радиус позволяет оттянуть его хотя бы на километр. Средство РЭБ Mirage работает в диапазоне 300-1500 МГц, поэтому может подавлять все типы FPV-дронов. Kvertus уже протестировал оборудование, которое работает в диапазоне от 1500 до 3000 МГц.

"То есть мы сейчас добавляем важный диапазон 2.2-2.7 ГГц, там, где летают много интересных птичек врага. И до конца июля у нас будет 3000-6000. То есть мы говорим о том, что до конца лета мы обеспечим защиту от 300 до 6 000 МГц и закроем весь частотный диапазон, на котором летает что-либо. Это включает как телеметрию и управление, так и передачу видео, — отметил руководитель компании, — Мы говорим сейчас о трансформации защиты от дронов как таковой, об использовании экосистемы и об эшелонированной обороне".

Сеть Azimuth, расположенных в шахматном порядке, позволяет триангулировать вообще все, что движется вдоль линии боевого соприкосновения. Mirage имеет меньший радиус действия, но может одновременно работать и в режиме купола, и направленно (до 8 км). Сочетая их, военные могут очень быстро реагировать и "глушить" только те частоты, которые нужно.

Когда Kvertus увеличит диапазон частот, то Mirage сможет доставать и разведывательные беспилотники ВС РФ, такие как "Орлан" или SuperCam, летающие на высоте 3-5 км, наводящие артиллерию, ракеты и ударные БПЛА. Возможно, комплексы будут подавлять и российские "Ланцеты", которые стали кошмаром для многих родов войск, особенно для артиллеристов. Нужно будет протестировать их эффективность в бою, ведь оккупанты тоже не стоят на месте и совершенствуют системы связи.

Фокус поинтересовался у Ярослава Филимонова, смогут ли комплексы Mirage "глушить" российские дальнобойные беспилотники типа "Шахед" и "Герань". Он сообщил, что команде Kvertus самим интересно это проверить. Успех в значительной степени зависит от того, какие антенны с контролируемой направленностью приема сигналов (CRPA) установлены на таких дронах. РЭБ бессильна против тех, которые летят на 16-канальных CRPA, но не все "Шахеды" оснащены именно такими, многие из них имеют четыре, шесть, восемь или двенадцать каналов.

"Будем тестировать, потому что сейчас, ни одно устройство, существующее не является на 100% эффективным. У нас есть трофейные CRP-антенны, мы будем тестировать, будем видеть. Но мы хотим подготовиться так, чтобы это было не просто для галочки, а точно работало. И это тоже был один из замыслов, почему делаем от 300 до 6000 МГц", — отметил СЕО.

CEO компании Kvertus Ярослав Филимонов на фоне средства РЭБ Mirage Фото: Kvertus

Еще одна проблема борьбы с "Шахедами" заключается в том, что они летят в режиме радиомолчания, не излучая никаких сигналов, поэтому во время атаки невозможно понять, какие частоты они используют. Kvertus планирует собрать статистику по тому, что было сбито и посажено, и понять, на каких частотах это происходит, и, соответственно, влиять на те частоты.

Создать "антидроновую стену" благодаря проекту Atlas будет непросто, ведь это требует не только времени, но и значительных финансов. По словам Ярослава Филимонова, Kvertus может сделать нужное количество средств Azimuth и Mirage за один год.

Впоследствии Kvertus планирует увеличить мощность системы и сделать на ее основе автомобильный комплекс, который будет мобильным и будет работать на большую дистанцию. Это будет конкурент таких известных украинских комплексов, как "Буковель" и "Нота".

Тогда как Mirage предназначен в первую очередь против FPV-дронов, коптеры-бомбардировщики с системами сбросов остаются для него сложной целью. Против таких угроз Kvertus предлагает другой комплекс под названием Hunter.

"Его очень любят в войсках. У нас на него и государственные заказы были, потому что он имеет очень классную эффективность, у него там двойная поляризация, он имеет направленные патч-антенны и дает хороший результат. Важно под любую миссию подбирать решение. Не так, что купил РЭБ, и хочешь им от всего защититься. Оно так не работает", — отметил Филимонов.

Как предполагает Ярослав, аналоговые средства РЭБ с "белым шумом" никуда не денутся, потому что все равно будут полезными в том или ином случае, например, для защиты автомобилей, саперов, при эвакуации раненых. Со временем их эффективность снизилась, и производители пытаются компенсировать это увеличением мощности модулей. Что касается антенн, то чего-то принципиально нового уже не придумают, потому что физику нельзя обмануть.

В прошлом году Kvertus представила наземный дрон AD BERSERK с системой РЭБ. Она может создавать купол из препятствий радиусом до 500 метров для защиты от вражеских дронов.

Ранее писали, что ВСУ получили самолет SHARK с РЭБ против "Шахедов". Он должен выявлять и глушить сигналы российских ударных дронов в воздухе.