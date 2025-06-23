Самолет SHARK против "Шахедов": как новое оружие ВСУ поможет защитить украинское небо

Украинские военные получили первый легкий самолет SHARK со встроенной системой радиоэлектронной борьбы. Его задача — выявлять и глушить сигналы дронов-камикадзе. Фокус узнал, сможет ли такая техника изменить ход воздушной войны — и сколько именно самолетов нужно, чтобы "Шахеды" не долетали до целей.

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Украинские военные получили уникальную машину — легкомоторный самолет SHARK со встроенным комплексом радиоэлектронной борьбы. Его разработали и адаптировали чешско-словацкая компания SHARK.AERO и украинские инженеры. Машина уже передана на вооружение и способна выводить из строя "Шахеды", Orlan-10 и другие беспилотники, которые атакуют города и критическую инфраструктуру.

Самолет РЭБ — новый уровень борьбы с дронами

Как отмечает компания-разработчик, SHARK стал первой серийной моделью этого типа в армии. Его главное оружие — система РЭБ, которая действует на нескольких уровнях:

Глушение спутниковых сигналов — самолет подавляет GPS, GLONASS и другие навигационные системы, из-за чего дрон теряет ориентацию.

— самолет подавляет GPS, GLONASS и другие навигационные системы, из-за чего дрон теряет ориентацию. Блокировка связи — второй канал системы препятствует видео- и командной связи между оператором и БПЛА.

— второй канал системы препятствует видео- и командной связи между оператором и БПЛА. Антенна обнаружения — позволяет фиксировать и сопровождать вражеские беспилотники по их электромагнитной сигнатуре.

Благодаря этому самолет не уничтожает дрон физически, но дезориентирует его в воздухе — "Шахед" меняет траекторию, может упасть или просто не добраться до цели. Такие возможности позволяют уменьшить нагрузку на систему противовоздушной обороны и экономить ракеты, которые стоят в десятки раз дороже.

В основе — серийный самолет SHARK, который до адаптации для РЭБ был гражданской спортивной моделью. Но технические характеристики впечатляют:

Максимальная скорость — до 300 км/ч;

— до 300 км/ч; Продолжительность полета — до 12 часов в режиме экономии горючего;

— до 12 часов в режиме экономии горючего; Дальность действия — до 2000 км;

— до 2000 км; Рабочая высота — до 5500 м, предусмотрена система подачи кислорода;

— до 5500 м, предусмотрена система подачи кислорода; Безопасность экипажа — самолет оснащен парашютной системой аварийной эвакуации.

Кроме того, SHARK получил модернизированный двигатель Rotax с усиленным генератором, который питает глушители и электронику. С высоты 1800 м он способен охватывать зону радиусом до 4,5 км.

Командующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что легкомоторная авиация будет играть важную роль в защите Украины. SHARK — лишь первая ласточка: благодаря его эффективности планируется расширение таких платформ на фронте.

Поможет ли SHARK украинской ПВО в борьбе с массированными атаками "Шахедов"

По словам военного эксперта Павла Нарожного, идея установить систему РЭБ на легкий самолет — не нова. Подобных разработок в мире достаточно много.

"Например, россияне уже давно устанавливают средства радиоэлектронной борьбы даже на крылатые ракеты — если не ошибаюсь, на Х-101 они уже есть. Но для оценки эффективности таких систем, в частности против "Шахедов", нужно понимать принцип работы самого дрона," — говорит Фокусу Нарожный.

У "Шахеда" установлена двойная система навигации:

Инерционная система наведения — базируется на физике сохранения направления. Принцип похож на детскую игрушку, которую раскручивают: вы толкаете ее, она возвращается в прежнее состояние. Или мотоцикл, который, наклонившись, сам стабилизируется. Такая система автономна, но не очень точна: при полете на сотни километров она может дать погрешность до нескольких километров.

— базируется на физике сохранения направления. Принцип похож на детскую игрушку, которую раскручивают: вы толкаете ее, она возвращается в прежнее состояние. Или мотоцикл, который, наклонившись, сам стабилизируется. Такая система автономна, но не очень точна: при полете на сотни километров она может дать погрешность до нескольких километров. GPS-коррекция — именно для исправления погрешности инерционной системы в "Шахедах" стоит спутниковая навигация (GPS). И вот это — слабое место дрона.

Украинские системы РЭБ используют два основных метода:

Шумовая атака — просто "глушит" частоту, на которой работает GPS;

— просто "глушит" частоту, на которой работает GPS; Протокольная атака — вместо шума передает ложный сигнал: с неправильными координатами, высотой, временем и т.д.

Но даже здесь есть нюансы.

"У "Шахедов" установлены специальные CRPA-антенны (Controlled Radiation Pattern Antenna). Их принцип работы заключается в следующем: они состоят из нескольких приемников (минимум четырех), каждый из которых "слушает" свою часть неба. Если один из секторов принимает ложный или зашумленный сигнал — он автоматически выключается, и дрон продолжает ориентироваться по другим сигналам.

То есть, если хотя бы одна четверть неба не зашумлена, "Шахед" все еще способен получать правильные данные и лететь точно к цели", — рассказывает Нарожный.

Чтобы эффективно защитить объект (например, инфраструктурный объект или город) от "Шахеда", по словам эксперта, нужно минимум 4 системы РЭБ, и желательно даже пять — для большей надежности, которые расположены с четырех сторон и глушат все сектора приема.

"Но проблема в том, что враг также адаптируется. Сегодня на вооружении уже есть "Шахеты" с антеннами на 8 и даже на 16 каналов. То есть, чтобы "покрыть" их полностью, нужно 8 или 16 источников помех, которые будут одновременно мешать со всех сторон.

Иначе говоря, если в дроне стоит 16-канальная CRPA-антенна — нам нужно 16 самолетов или систем РЭБ, которые создадут "кольцо глушения" вокруг него. И только тогда у него останется одна инерционная навигация, без GPS-коррекции", — говорит Нарожный.

Но даже в таком случае, "Шахед", хоть и потеряет точность, все равно может долететь до цели.

"Просто ударит не в точку, а где-то рядом — а учитывая то, что целью могут быть жилые кварталы, даже такое поражение остается опасным", — продолжает Нарожный.

По мнению эксперта, разработка самолета с РЭБ — правильная и нужная, она повышает наши оборонительные возможности. Но полностью проблему с "Шахедами" она не решает. Это — еще один инструмент, но не панацея.

Напомним, Фокус разбирался в последствиях массированного удара по Киеву 23 июня и выдержит ли Украина темп и что нужно сделать, чтобы система ПВО не дала сбой в критический момент.

Также Фокус сообщал, что командир полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко предупредил, что Украина достигнет паритета с РФ в дронах на оптоволокне не раньше середины осени.