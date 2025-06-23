"Производитель звонит и говорит: извините". Командир рассказал, кто срывает поставки дронов ВСУ

Командир полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко предупредил, что Украина достигнет паритета с РФ в дронах на оптоволокне не раньше середины осени. В то же время поставки обычных БПЛА периодически срываются, и государство полностью побороть это не может.

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"Я не могу сказать, что это определенная диверсия от Китая, но очень-очень много компонентов (вы понимаете, что мы это все привозим через третьи страны), они приходят с браком", — пояснил военный в эфире телеканала "Киев" 23 июня.

По его словам, условно есть партия дронов на тысячу единиц. Такого количества подразделениям "Ахиллес" хватает на пять дней полноценной работы на фронте.

"И вот мы ждем, что сейчас должны отгрузить. Производитель звонит и говорит: извините, мне пришли там те или иные бракованные компоненты. Это занимает две недели, три недели", — подчеркнул Федоренко.

Он сообщил, что совокупность проблемных вопросов государственных контрактов и централизованных закупок, а также производственные проблемы периодически приводят к перебоям в поставках дронов.

"И это на самом деле очень сложный вызов и момент. И благодаря только украинской нации, а также партнерам, которые помогают, нам удается подхватывать и иметь тот минимальный ресурс, который необходим для высокоэффективного выполнения боевых задач", — отметил воин.

При этом он заверил, что полностью побороть проблемы с поставками дронов на фронт за счет государства невозможно. Как пояснил командир, это минимальное количество БПЛА формируется благодаря государству, донатам и поддержке партнеров.

Также Федоренко проинформировал, что Россия быстрее отработала новую технологию — дроны на оптоволокне, потому что имела доступ к производственным возможностям Китая. Враг нашел более удачные решения быстрее Украины, и это позволило россиянам быстрее нарастить производственные возможности и обеспечить этими БПЛА свои войска. Сырье, то есть сам оптоволоконный кабель, они закупают из КНР.

"Без лишних иллюзий — мы не сможем раньше, чем где-то октябрь-ноябрь месяц, обеспечить паритет с врагом по дронам. Только на отдельных отрезках, которые являются наиболее приоритетно-важные для нас", — добавил военнослужащий.

Напомним, украинская компания презентовала новые дроны STRILA и BUREWIY. Они могут взлетать со специальных мобильных платформ, чтобы сбивать БПЛА противника.

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс DODGER, на украинский его название переводится как "ловкач". Новый робот может использоваться как для эвакуации раненых, так и для минирования территорий.