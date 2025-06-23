"Виробник телефонує і каже: вибачте". Командир розповів, хто зриває постачання дронів ЗСУ

Командир полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко попередив, що Україна досягне паритету з РФ у дронах на оптоволокні не раніше середини осені. Водночас постачання звичайних БПЛА періодично зриваються, і держава повністю побороти це не може.

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"Я не можу сказати, що це певна диверсія від Китаю, але дуже-дуже багато компонентів (ви розумієте, що ми це все привозимо через треті країни), вони приходять з браком", — пояснив військовий в ефірі телеканалу "Київ" 23 червня.

З його слів, умовно є партія дронів на тисячу одиниць. Такої кількості підрозділам "Ахіллес" вистачає на п’ять днів повноцінної роботи на фронті.

"І ось ми чекаємо, що зараз мають відвантажити. Виробник телефонує і каже: вибачте, мені прийшли там ті чи інші браковані компоненти. Це займає два тижні, три тижні", — підкреслив Федоренко.

Він повідомив, що сукупність проблемних питань державних контрактів і централізованих закупівель, а також виробничі проблеми періодично призводять до перебоїв у постачаннях дронів.

"І це насправді дуже складний виклик і момент. І завдячуючи лише українській нації, а також партнерам, які допомагають, нам вдається підхоплювати й мати той мінімальний ресурс, який необхідний для високоефективного виконання бойових завдань", — зазначив воїн.

При цьому він запевнив, що повністю побороти проблеми з постачаннями дронів на фронт коштом держави неможливо. Як пояснив командир, ця мінімальна кількість БПЛА формується завдяки державі, донатам і підтримці партнерів.

Також Федоренко проінформував, що Росія швидше відпрацювала нову технологію — дрони на оптоволокні, бо мала доступ до виробничих спроможностей Китаю. Ворог знайшов більш вдалі рішення швидше за Україну, і це дозволило росіянам швидше наростити виробничі спроможності й забезпечити цими БПЛА свої війська. Сировину, тобто сам оптоволоконний кабель, вони закуповують з КНР.

"Без зайвих ілюзій — ми не зможемо раніше, ніж десь жовтень-листопад місяць, забезпечити паритет з ворогом по дронах. Лише на окремих відрізках, які є найбільш пріоритетно-важливі для нас", — додав військовослужбовець.

Нагадаємо, українська компанія презентувала нові дрони STRILA і BUREWIY. Вони можуть злітати зі спеціальних мобільних платформ, щоб збивати БПЛА противника.

Міноборони України допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс DODGER, українською його назва перекладається як "спритник". Новий робот може використовуватись як для евакуації поранених, так і для мінування територій.