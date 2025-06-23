Літак SHARK проти "Шахедів": як нова зброя ЗСУ допоможе захистити українське небо

Українські військові отримали перший легкий літак SHARK із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Його завдання — виявляти та глушити сигнали дронів-камікадзе. Фокус дізнався, чи зможе така техніка змінити хід повітряної війни — і скільки саме літаків потрібно, щоб "Шахеди" не долітали до цілей.

Related video

Українські військові отримали унікальну машину — легкомоторний літак SHARK із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби. Його розробили та адаптували чесько-словацька компанія SHARK.AERO та українські інженери. Машину вже передано на озброєння, і вона здатна виводити з ладу "Шахеди", Orlan-10 та інші безпілотники, які атакують міста й критичну інфраструктуру.

Літак РЕБ — новий рівень боротьби з дронами

Як зазначає компанія-розробник, SHARK став першою серійною моделлю цього типу в армії. Його головна зброя — система РЕБ, яка діє на кількох рівнях:

Глушення супутникових сигналів — літак приглушує GPS, GLONASS та інші навігаційні системи, через що дрон втрачає орієнтацію.

— літак приглушує GPS, GLONASS та інші навігаційні системи, через що дрон втрачає орієнтацію. Блокування зв’язку — другий канал системи перешкоджає відео- та командному зв’язку між оператором і БПЛА.

— другий канал системи перешкоджає відео- та командному зв’язку між оператором і БПЛА. Антена виявлення — дозволяє фіксувати та супроводжувати ворожі безпілотники за їхньою електромагнітною сигнатурою.

Завдяки цьому літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі — "Шахед" змінює траєкторію, може впасти або просто не дістатися цілі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони й економити ракети, які коштують у десятки разів дорожче.

В основі — серійний літак SHARK, який до адаптації для РЕБ був цивільною спортивною моделлю. Але технічні характеристики вражають:

Максимальна швидкість — до 300 км/год;

— до 300 км/год; Тривалість польоту — до 12 годин у режимі економії пального;

— до 12 годин у режимі економії пального; Дальність дії — до 2000 км;

— до 2000 км; Робоча висота — до 5500 м, передбачено систему подачі кисню;

— до 5500 м, передбачено систему подачі кисню; Безпека екіпажу — літак оснащений парашутною системою аварійної евакуації.

Крім того, SHARK отримав модернізований двигун Rotax із підсиленим генератором, який живить глушники та електроніку. З висоти 1800 м він здатен охоплювати зону радіусом до 4,5 км.

Командувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що легкомоторна авіація відіграватиме важливу роль у захисті України. SHARK — лише перша ластівка: завдяки його ефективності планується розширення таких платформ на фронті.

Чи допоможе SHARK українській ППО у боротьбі з масованими атаками "Шахедів"

За словами військового експерта Павла Нарожного, ідея встановити систему РЕБ на легкий літак — не нова. Подібних розробок у світі досить багато.

"Наприклад, росіяни вже давно встановлюють засоби радіоелектронної боротьби навіть на крилаті ракети — якщо не помиляюся, на Х-101 вони вже є. Але для оцінки ефективності таких систем, зокрема проти "Шахедів", потрібно розуміти принцип роботи самого дрона," — каже Фокусу Нарожний.

У "Шахеда" встановлена подвійна система навігації:

Інерційна система наведення — базується на фізиці збереження напрямку. Принцип схожий на дитячу іграшку, яку розкручують: ви штовхаєте її, вона повертається до попереднього стану. Або мотоцикл, який, нахилившись, сам стабілізується. Така система автономна, але не дуже точна: при польоті на сотні кілометрів вона може дати похибку до кількох кілометрів.

— базується на фізиці збереження напрямку. Принцип схожий на дитячу іграшку, яку розкручують: ви штовхаєте її, вона повертається до попереднього стану. Або мотоцикл, який, нахилившись, сам стабілізується. Така система автономна, але не дуже точна: при польоті на сотні кілометрів вона може дати похибку до кількох кілометрів. GPS-корекція — саме для виправлення похибки інерційної системи в "Шахедах" стоїть супутникова навігація (GPS). І ось це — слабке місце дрона.

Українські системи РЕБ використовують два основні методи:

Шумова атака — просто "глушить" частоту, на якій працює GPS;

— просто "глушить" частоту, на якій працює GPS; Протокольна атака — замість шуму передає хибний сигнал: з неправильними координатами, висотою, часом тощо.

Але навіть тут є нюанси.

"У "Шахедів" встановлені спеціальні CRPA-антени (Controlled Radiation Pattern Antenna). Їхній принцип роботи полягає в наступному: вони складаються з кількох приймачів (щонайменше чотирьох), кожен з яких "слухає" свою частину неба. Якщо один із секторів приймає хибний або зашумлений сигнал — він автоматично вимикається, і дрон продовжує орієнтуватися за іншими сигналами.

Тобто, якщо хоча б одна чверть неба не зашумлена, "Шахед" усе ще здатен отримувати правильні дані й летіти точно до цілі", — розповідає Нарожний.

Щоб ефективно захистити об’єкт (наприклад, інфраструктурний об’єкт або місто) від "Шахеда", за словами експерта, потрібно мінімум 4 системи РЕБ, і бажано навіть п'ять — для більшої надійності, які розташовані з чотирьох сторін і глушать усі сектори прийому.

"Але проблема в тому, що ворог також адаптується. Сьогодні на озброєнні вже є "Шахеди" з антенами на 8 і навіть на 16 каналів. Тобто, щоб "покрити" їх повністю, потрібно 8 або 16 джерел перешкод, які будуть одночасно заважати з усіх боків.

Інакше кажучи, якщо в дроні стоїть 16-канальна CRPA-антена — нам потрібно 16 літаків або систем РЕБ, які створять "кільце глушіння" навколо нього. І тільки тоді в нього залишиться одна інерційна навігація, без GPS-корекції", — каже Нарожний.

Але навіть у такому випадку, "Шахед", хоч і втратить точність, усе одно може долетіти до цілі.

"Просто вдарить не в точку, а десь поряд — а зважаючи на те, що ціллю можуть бути житлові квартали, навіть таке ураження залишається небезпечним", — продовжує Нарожний.

На думку експерта, розробка літака з РЕБ — правильна і потрібна, вона підвищує наші оборонні можливості. Але повністю проблему з "Шахедами" вона не вирішує. Це — ще один інструмент, але не панацея.

Нагадаємо, Фокус розбирався в наслідках масованого удару по Києву 23 червня та чи витримає Україна темп і що потрібно зробити, аби система ППО не дала збій у критичний момент.

Також Фокус повідомляв, що командир полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко попередив, що Україна досягне паритету з РФ у дронах на оптоволокні не раніше середини осені.