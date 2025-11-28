Російський FPV вибухає у повітрі: в Запорізькій ОВА показали антидронові сітки в дії (відео)

Ворожий FPV-дрон на Запоріжжі здетонував, потрапивши в антидронову сітку над дорогою. До кінця року в області планується побудувати 100 км таких тунелів.

Відео з прифронтових доріг Запорізької області опублікував 28 листопада голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, в регіоні вже звели багатокілометрові тунелі для захисту від ворожих атак.

В ролику після вибуху безпілотника демонструється місце детонації. Військові показують купу оптоволокна під сіткою.

"На відео — ефективність надміцних сіток у дії: російський FPV-дрон буквально вибухає у повітрі, не долітаючи до цілей. Тунелі рятують життя цивільних і військових", — розповів Федоров.

Голова Запорізької ОВА додав, що будівництво антидронових тунелів відбувається в координації з Державною спеціальною службою транспорту Міністерства оборони України, і наразі сітками вже захищено десятки кілометрів шляхів.

Відео дня

Нагадаємо, про те, що в Запорізькій області збудували перший антидроновий тунель, Іван Федоров повідомляв 23 липня. Першу захисну конструкцію протяжністю 6,5 кілометра звершили на Оріхівській трасі, яка одним із найбільш небезпечних логістичних напрямків на цій ділянці фронту, а загалом в області планувалося захистити антидроновими сітками понад 200 кілометрів доріг.

14 серпня ЗМІ розповідали, що "зашивати" дороги антидроновими тунелями почали також в Сумській і Донецькій областях.