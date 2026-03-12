На Дніпропетровщині 42 км дороги закрили антидроновими сітками: деталі (відео)

У Дніпропетровській області для захисту території та забезпечення безперебійної логістики громад облаштували 42 км дороги антидроновою сіткою.

Роботи на ділянці виконані на 100%, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Facebook.

Він зазначив, що на цій ділянці застосували нову методику будівництва. Забезпечили проїзд габаритної техніки із системами РЕБ та елементами пасивного антидронового захисту — висоту опор збільшили до 7 метрів. Додатково посилили конструкції опор і перехресть.

"Завдяки антидроновим сіткам зменшується ризик атак ворожих БпЛА на транспорт. Це суттєво підвищує безпеку пересування військових і забезпечує стабільну роботу прифронтових громад", — написав Федоров.

Нагадаємо, що 28 листопада 2025 року голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров опублікував на відео, як в регіоні звели багатокілометрові тунелі для захисту від ворожих атак.

Відео дня

В грудні 2025 року військова кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова показала, що навколо Харкова почали облаштовувати антидронові коридори для захисту логістичних маршрутів від атак російських дронів. В окремих районах області дороги накривають спеціальними сітками, які мають ускладнити роботу ворожих БпЛА і зменшити ризики для цивільного та військового транспорту.