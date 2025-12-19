Захист від атак РФ: навколо Харкова облаштовують антидронові коридори (відео)

Навколо Харкова почали облаштовувати антидронові коридори для захисту логістичних маршрутів від атак російських дронів. В окремих районах області дороги накривають спеціальними сітками, які мають ускладнити роботу ворожих БпЛА і зменшити ризики для цивільного та військового транспорту.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова опублікувала відео, на якому зафіксовано процес встановлення антидронових сіток поблизу Харкова. На кадрах видно, як конструкції монтують над дорожніми ділянками, формуючи так звані коридори, призначені для безпечнішого пересування.

Раніше місцеве видання "МедіаПорт" повідомляло, що подібні захисні заходи впроваджують і в Ізюмі на Харківщині. Там окремі дороги накривають антидроновими сітками з метою зменшення загрози від російських FPV-дронів, які активно застосовуються для ураження транспорту та живої сили.

У виконавчому комітеті Ізюмської міської ради у коментарі "МедіаПорту" пояснили, що такі роботи проводять насамперед задля убезпечення пересування містом. За інформацією міськради, система антидронових сіток фактично простягається у напрямку Ізюма зі Слов’янська Донецької області, формуючи захищені логістичні маршрути.

Антидронові сітки в Ізюмі на Харківщині Фото: Media Port

У міській раді зазначили, що громада долучається до процесу, зокрема, надаючи працівників комунальних підприємств, однак безпосередньо організацією та реалізацією робіт займаються військові. Там наголошують, що це не перший подібний досвід в Україні, адже встановлення сіток над шляхами вже застосовували в інших прифронтових регіонах.

"Розуміння важливості цього є: зрозуміло, що усе місто ти не затягнеш сітками, але логістичні шляхи таким чином захищаються, і ці заходи продовжують проводити. Безумовно, встановлення таких сіток — це про захист і безпеку", — повідомили у виконавчому комітеті Ізюмської міської ради.

Нагадаємо, що на Запоріжжі ворожий FPV-дрон здетонував, влучивши в антидронову сітку над дорогою, а до кінця року в області планують збудувати 100 км таких захисних тунелів.

Також Фокус писав, що наприкінці липня цього року в Запорізькій області збудували перший антидроновий тунель протяжністю 6,5 кілометра звершили на Оріхівській трасі, яка одним із найбільш небезпечних логістичних напрямків на цій ділянці фронту.