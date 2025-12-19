Защита от атак РФ: вокруг Харькова обустраивают антидронные коридоры (видео)

Вокруг Харькова начали обустраивать антидронные коридоры для защиты логистических маршрутов от атак российских дронов. В отдельных районах области дороги накрывают специальными сетками, которые должны усложнить работу вражеских БпЛА и уменьшить риски для гражданского и военного транспорта.

В частности, в своем телеграмм-канале военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко-Меринова опубликовала видео, на котором зафиксирован процесс установки антидронових сеток вблизи Харькова. На кадрах видно, как конструкции монтируют над дорожными участками, формируя так называемые коридоры, предназначенные для более безопасного передвижения.

Ранее местное издание "МедиаПорт" сообщало, что подобные защитные меры внедряют и в Изюме на Харьковщине. Там отдельные дороги накрывают антидроновими сетками с целью уменьшения угрозы от российских FPV-дронов, которые активно применяются для поражения транспорта и живой силы.

В исполнительном комитете Изюмского городского совета в комментарии "МедиаПорту" объяснили, что такие работы проводят прежде всего для обеспечения безопасности передвижения по городу. По информации горсовета, система антидронових сеток фактически простирается в направлении Изюма из Славянска Донецкой области, формируя защищенные логистические маршруты.

Антидронные сетки в Изюме на Харьковщине Фото: Media Port

В городском совете отметили, что громада приобщается к процессу, в частности, предоставляя работников коммунальных предприятий, однако непосредственно организацией и реализацией работ занимаются военные. Там отмечают, что это не первый подобный опыт в Украине, ведь установление сеток над дорогами уже применяли в других прифронтовых регионах.

"Понимание важности этого есть: понятно, что весь город ты не затянешь сетками, но логистические пути таким образом защищаются, и эти мероприятия продолжают проводить. Безусловно, установка таких сеток — это о защите и безопасности", — сообщили в исполнительном комитете Изюмского городского совета.

Напомним, что в Запорожье вражеский FPV-дрон сдетонировал, попав в антидронную сетку над дорогой, а до конца года в области планируют построить 100 км таких защитных тоннелей.

Также Фокус писал, что в конце июля этого года в Запорожской области построили первый антидроновий тоннель протяженностью 6,5 километра свершили на Ореховской трассе, которая одним из самых опасных логистических направлений на этом участке фронта