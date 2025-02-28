Получили 500 тонн: рыболовные сети из Дании помогают бойцам ВСУ выжить (фото)

По словам волонтера и менеджера организации Operation Change Бернарда Кристенсена, запросы на рыболовные сетки в качестве антидронных увеличиваются по всему фронту. В Скандинавских странах много рыболовных регионов, что идеально подходит для такой задачи.

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Волонтеры из Дании передали Украине рыболовецкие снасти весом 500 тонн, их превратили в защитные заграждения, которые спасают жизни военных. Об этом сообщает Kyiv Post.

Волонтер из Дании Карл Футруп сказал, что был одним из авторов этой инициативы по защите украинских бойцов от атак российских дронов. Свое решение помочь Украине и ее жителям он объяснил тем, что российская война против Украины "бессмысленна и несправедлива".

"Ваш президент с первого дня, три года назад, сказал: "Мне не нужен билет из моей страны, мне нужен порох и пули, чтобы я мог защитить мою страну от агрессии", — объяснил датский волонтер. Именно слова Зеленского подтолкнуло его к волонтерской работе.

"Вы боретесь за нашу свободу, именно поэтому я хочу помочь вам всей возможной поддержкой, которая только у меня есть", — отметил он.

Волонтер из Дании Карл Футруп

Футруп также сказал, что стал волонтером в начале полномасштабного российского вторжения, перевозил беженцев в Данию, вез 5000 женщин и детей на автобусах из приграничных территорий Украины и помогал расселить их в муниципалитетах по всей Дании.

После этого он сосредоточился на передаче гуманитарной помощи посредством других волонтерских организаций. С декабря прошлого года совместно с несколькими неправительственными организациями из Швеции и Дании Футруп отправлял рыболовные сети в Украину.

"Нам удалось передать вашим солдатам в Украине в общей сложности 24 партии защитных сеток весом 500 тонн. У меня есть еще сетки, которые могут быть поставлены в Украину, но находить такие донаты становится все сложнее", — объяснил он.

По словам волонтера, каждую неделю отправляется от одного до трех грузовиков с 20 тоннами сеток. На вопрос об общих настроениях среди датчан после прихода к власти администрации Трампа и приостановке военной поддержки, Футруп сказал, что круг его друзей, а также многие другие датчане продолжают поддерживать Украину и донатить.

"В общем и целом, датчане очень хотят помочь Украине. Большая часть жителей Дании считает, что необходимо продолжать передавать помощь. Но нам нужно отделиться от помощи США. Европа должна общими усилиями помогать Украине. Я хочу создать общую европейскую армию, которая бы помогала воевать с россиянами", — сказал он.

Недавнюю партии сетей привезли в район Киева 25 февраля.

"Запросы на рыболовные сетки в качестве антидронных увеличиваются по всему фронту. В Скандинавских странах много рыболовных регионов, что идеально подходит для такой задачи. У сетей, после того как они выполнят свое прямое назначение по вылову рыбы, появляется новая задача: ловить дроны на войне", — Бернард Кристенсен, волонтер и менеджер организации Operation Change.

Он также отметил, что удивительно, что эти сетки проходят процесс ресайклинга таким инновационным образом. Время от времени датские волонтеры получают сообщения, в которых говорится о том, как переданные сети ловят что-то или спасают чьи-то жизни.

Как защищаются от дронов на передовой

Рыболовные сети на передовой

Украинский оператор дронов рассказал журналистам на условиях анонимности, что сетки, растянутые над окопами и входами в блиндажи, часто помогают уменьшить влияние атак, замедляя падение взрывных устройств, таким образом взрывной механизм может повредиться.

Рыболовные сети на передовой

"В этих сетках также могут запутаться пропеллеры FPV, что помешает достичь цели", — отметил он.

Механик из отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Михаил Ардашин сказал журналистам, что рыболовные сетки стали "спасением личного состава и оборудования".

Напомним, что немецкое издание Bild писало, что российские солдаты пересаживаются на лошадей и ослов, как ковбои на Диком Западе.

Также сообщалось, что бойцов Воздушных сил переводят в пехоту. Руководитель управления коммуникаций ВС Юрий Игнат рассказал, что часть военных вернули по приказу командующего. Но отметил, что людей "катастрофически не хватает".