Отримали 500 тонн: рибальські сітки з Данії допомагають бійцям ЗСУ вижити (фото)

За словами волонтера і менеджера організації Operation Change Бернарда Крістенсена, запити на рибальські сітки як антидронні збільшуються на всьому фронті. У Скандинавських країнах багато рибальських регіонів, що ідеально підходить для такого завдання.

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Волонтери з Данії передали Україні риболовецькі снасті вагою 500 тонн, їх перетворили на захисні загородження, які рятують життя військових. Про це повідомляє Kyiv Post.

Волонтер із Данії Карл Футруп сказав, що був одним з авторів цієї ініціативи щодо захисту українських бійців від атак російських дронів. Своє рішення допомогти Україні та її жителям він пояснив тим, що російська війна проти України "безглузда і несправедлива".

"Ваш президент з першого дня, три роки тому, сказав: "Мені не потрібен квиток з моєї країни, мені потрібен порох і кулі, щоб я міг захистити мою країну від агресії", — пояснив данський волонтер. Саме слова Зеленського підштовхнули його до волонтерської роботи.

"Ви боретеся за нашу свободу, саме тому я хочу допомогти вам усією можливою підтримкою, яка тільки у мене є", — зазначив він.

Волонтер із Данії Карл Футруп

Футруп також сказав, що став волонтером на початку повномасштабного російського вторгнення, перевозив біженців до Данії, віз 5000 жінок і дітей автобусами з прикордонних територій України та допомагав розселити їх у муніципалітетах по всій Данії.

Після цього він зосередився на передачі гуманітарної допомоги за допомогою інших волонтерських організацій. З грудня минулого року спільно з кількома неурядовими організаціями зі Швеції та Данії Футруп відправляв рибальські сітки в Україну.

"Нам вдалося передати вашим солдатам в Україні загалом 24 партії захисних сіток вагою 500 тонн. У мене є ще сітки, які можуть бути поставлені в Україну, але знаходити такі донати стає все складніше", — пояснив він.

За словами волонтера, щотижня відправляють від однієї до трьох вантажівок із 20 тоннами сіток. На запитання про загальні настрої серед данців після приходу до влади адміністрації Трампа і припинення військової підтримки, Футруп сказав, що коло його друзів, а також багато інших данців продовжують підтримувати Україну і донатити.

"Загалом і в цілому, данці дуже хочуть допомогти Україні. Велика частина жителів Данії вважає, що необхідно продовжувати передавати допомогу. Але нам потрібно відокремитися від допомоги США. Європа повинна спільними зусиллями допомагати Україні. Я хочу створити спільну європейську армію, яка б допомагала воювати з росіянами", — сказав він.

Нещодавню партію сіток привезли в район Києва 25 лютого.

"Запити на рибальські сітки як антидронні збільшуються по всьому фронту. У Скандинавських країнах багато рибальських регіонів, що ідеально підходить для такого завдання. У сіток, після того, як вони виконають своє пряме призначення з вилову риби, з'являється нове завдання: ловити дрони на війні", — сказав Бернард Крістенсен, волонтер і менеджер організації Operation Change.

Він також зазначив, що дивно, що ці сітки проходять процес ресайклінгу в такий інноваційний спосіб. Час від часу данські волонтери отримують повідомлення, в яких йдеться про те, як передані сітки ловлять щось або рятують чиїсь життя.

Як захищаються від дронів на передовій

Рибальські сітки на передовій

Український оператор дронів розповів журналістам на умовах анонімності, що сітки, розтягнуті над окопами та входами до бліндажів, часто допомагають зменшити вплив атак, сповільнюючи падіння вибухових пристроїв, таким чином вибуховий механізм може пошкодитися.

Рибальські сітки на передовій

"У цих сітках також можуть заплутатися пропелери FPV, що завадить досягти мети", — зазначив він.

Механік з окремої артилерійської бригади Нацгвардії Михайло Ардашин сказав журналістам, що рибальські сітки стали "порятунком особового складу та обладнання".

Нагадаємо, що німецьке видання Bild писало, що російські солдати пересідають на коней і ослів, як ковбої на Дикому Заході.

Також повідомлялося, що бійців Повітряних сил переводять у піхоту. Керівник управління комунікацій ЗС Юрій Ігнат розповів, що частину військових повернули за наказом командувача. Але зазначив, що людей "катастрофічно не вистачає".