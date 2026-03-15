Близько 600 км: в Україні визначилися з дорогами, яким потрібен захист від російських дронів

В Україні визначили прифронтові дороги, які забезпечують логістику та постачання для Сил оборони, а також евакуацію. Перелік було сформовано міністерством оборони, міністерством охорони здоров'я та міністерством розвитку громад та територій.

Спільна група профільних міністерств встановила ключові логістичні маршрути і евакуаційні коридори, які мають критичне значення для медичної та оборонної систем. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, близько 600 км доріг потребують спеціальних заходів антидронового захисту.

Загалом для ремонту основних логістичних маршрутів, міжнародних транспортних коридорів та дорог оборонної логістики необхідно понад 12.8 млрд грн, повідомив міністр.

Наразі для відновлення і впровадження на маршрутах необхідних інженерних та захисних рішень опрацьовується механізм софінансування.

Відео дня

До кінця 2026 року антидроновим захистом планується облаштувати 4 000 км автомобільних доріг, повідомляли наприкінці лютого у Міноборони.

Сили оборони встановлюють сітки для захисту доріг від дронів на прифронтових територіях Фото: Міноборони України

Попри складні погодні умови минулого місяця вдалося додатково прикрити 125 км доріг та відновити 55 кілометрів конструкцій. Причому швидкість облаштування антидроного захисту було збільшено з 5 км на добу у січні до 12 км у лютому. У березні ж планувалося "закривати" захистом 20 км доріг на день.

На антидронові сітки з бюджету додатково було виділено 1,6 млрд грн.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області для захисту території та забезпечення безперебійної логістики громад облаштували 42 км дороги антидроновою сіткою. Роботи на ділянці виконані на 100%, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Фокус писав, що українським воїнам передали близько 500 тонн вживаних рибальських сіток для захисту. Військові їх отримали минулого року від волонтерів з Данії.