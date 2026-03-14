Сбитый "Шахед" упал в 30 м от пограничников: бойца выбросило из машины ударной волной (видео)

Украинские пограничники сбили ночью вражеский "Шахед". Ударная волна "снесла" бойца МОГ из машины.

Ночью в субботу, 14 марта, украинские пограничники на Северо-Слобожанском направлении отражали нападение российских беспилотников. Об этом информируют в Государственной пограничной службе.

Охранники границы мобильной огневой группы сбили вражеский дрон. "Шахед" упал в 30 метрах от наших бойцов.

Ударной волной одного из пограничников даже отбросило из машины, но все остались живы, отмечают в ГПСУ.

Ситуация на Северо-Слобожанском направлении

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 153 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением двух КАБ, информирует Генеральный штаб ВСУ.

Відео дня

Северо-Слобожанское и Курское направления Фото: Генштаб ВСУ

Всего же на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения. ВС РФ нанесли один ракетный удар и 104 авиаударов, сбросив 307 управляемых авиабомб. Кроме того, враг применил 10119 дронов-камикадзе и совершил 3623 обстрела населенных пунктов и позиций ВСУ.

Напомним, ночью россияне выпустили по Украине 2 противокорабельные ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 25 крылатых ракет "Калибр", 24 крылатые ракеты Х-101, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 430 ударных БпЛА, из которых около 250 — "Шахеды". Противовоздушная оборона сбила или подавила РЭБами 402 беспилотника различных типов и уничтожила 58 ракет.

Фокус также писал, что ударный российский беспилотник "Шахед" пробил крышу и потолок жилого дома в Николаеве, упав прямо посреди комнаты. Несмотря на то, что дрон был с боевой частью в 100 кг, он почему-то чудом не взорвался.