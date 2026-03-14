Збитий "Шахед" упав за 30 м від прикордонників: бійця викинуло з машини ударною хвилею (відео)

Українські прикордонники збили вночі ворожий "Шахед". Ударна хвиля "знесла" бійця МВГ з машини.

Вночі на суботу, 14 березня, українські прикордонники на Північно-Слобожанському напрямку відбивали напад російських безпілотників. Про це інформують у Державній прикордонній службі.

Охоронці кордону з мобільної вогневої групи збили ворожий дрон. "Шахед" впав за 30 метрів від наших бійців.

Ударною хвилею одного з прикордонників навіть відкинуло з автівки, але всі залишились живі, зазначають у ДПСУ.

Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 153 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаударів із застосуванням двох КАБ, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом же на фронті протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. ЗС РФ завдали одного ракетного удару та 104 авіаударів, скинувши 307 керованих авіабомб. Крім того, ворог застосував 10119 дронів–камікадзе та здійснив 3623 обстріли населених пунктів та позицій ЗСУ.

Нагадаємо, вночі росіяни випустили по Україні 2 протикорабельні ракети "Циркон", 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 25 крилатих ракет "Калібр", 24 крилаті ракети Х-101, 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 430 ударних БпЛА, з яких близько 250 – "Шахеди". Протиповітряна оборона збила або ж подавила РЕБами 402 безпілотника різних типів та знищила 58 ракет.

