У Миколаєві дрон із бойовою частиною в 100 кг пробив дах житлового будинку і дивом не вибухнув (відео)

Ударний російський безпілотник "Шахед" пробив стелю житлового будинку в Миколаєві і впав посеред кімнати.

Незважаючи на те, що дрон був із бойовою частиною в 100 кг, він дивом не вибухнув. Кадри з наслідками прильоту опублікував у соцмережі голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

"Миколаїв. Дивом без постраждалих", — підписав він знімок.

Фото: Віталій Кім / Facebook

Пізніше моніторинговий канал "НИколаевский Ванек" оприлюднив відео, де більш детально показано дрон, що впав посеред житлового будинку.

Як видно на записі, він пробив шифер на даху і стелю, впавши якраз посеред кімнати.

Про безпілотники над Миколаєвом жителів міста попередили об 11:44. Через півтори години з'явилося ще одне попередження про дрон на місто. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибух.

Відео дня

Зазначимо, що в ніч на 12 березня РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА. Станом на 09:00 українська ППО збила або придушила 77 із них.

Попадання 16 ворожих ударних дронів зафіксовано на 11 локаціях, а також на одній впали уламки збитого безпілотника.

Нагадаємо, під час атаки на Київ 27 грудня минулого року ударний дрон "Шахед", що йшов на удар у Дарницькому районі столиці, заплутався в дротах лінії електропередач, перекинувся і вибухнув, упавши неподалік від недобудованих багатоповерхівок.

Також повідомлялося, що ППО пояснили, чому "Шахед" може довго кружляти на одному місці.