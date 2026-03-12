В Николаеве дрон с боевой частью в 100 кг пробил крышу жилого дома и чудом не взорвался (видео)

Ударный российский беспилотник "Шахед" пробил потолок жилого дома в Николаеве и упал посреди комнаты.

Несмотря на то, что дрон был с боевой частью в 100 кг, он чудом не взорвался. Кадры с последствиями прилета опубликовал в соцсети глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

"Николаев. Чудом без пострадавших", — подписал он снимок.

Позже мониторинговый канал "Николаевский Ванек" обнародовал видео, где более детально показан дрон, упавший посреди жилого дома.

Как видно на записи, он пробил шифер на крыше и потолок, упав как раз посреди комнаты.

О беспилотниках над Николаевом жителей города предупредили в 11:44. Полтора часа спустя появилось еще одно предупреждение о дроне на город. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве.

Отметим, что в ночь на 12 марта РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА. По состоянию на 09:00 украинская ПВО сбила или подавила 77 из них.

Попадания 16 вражеских ударных дронов зафиксированы на 11 локациях, а также на одной упали обломки сбитого беспилотника.

Напомним, во время атаки на Киев 27 декабря прошлого года ударный дрон "Шахед", который шел на удар в Дарницком районе столицы, запутался в проводах линии электропередач, перевернуся и взорвался, упав неподалеку от недостроенных многоэтажек.

Также сообщалось, что ПВО объяснили, почему "Шахед" может долго кружить на одном месте.