В Киеве "Шахед" зацепился за линию электропередач и взорвался (видео)

Во время атаки на Киев 27 декабря ударный дрон «Шахед», который шел на удар в Дарницком районе столицы, запутался в проводах линии электропередач, перевернуся и взорвался, упав неподалеку от недостроенных многоэтажек.

На опубликованных Telegram-каналом "Киев.INFO" кадрах видно, что неподалеку от места взрыва проходил человек, который чудом остался невредимым.

Народный депутат Александр Федиенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, обратил внимание на появившиеся в сети кадры и отметил маневр беспилотника.

"Так кто-то может сказать, что это ИИ. Но я уверен, что это дистанционное управление человеком. Они увеличили расстояние дистанционного управления. Сложно ли это сделать? Сейчас уже нет… Ну а мы дальше будем слушать, что это невозможно, и операторы будут вешать на уши лапшу", – подписал он кадры.

В Киеве уже около 16 часов с небольшим перерывом продолжается воздушная тревога. ВС РФ массированно атакуют столицу дронами и ракетами. Днем президент Владимир Зеленский сообщил, что по городу летели свыше 500 дронов и 40 ракет.

В результате обстрелов зафиксированы повреждения в семи районах столицы, включая разрушения и повреждение жилых домов, дома престарелых, депо, объектов энергетической инфраструктуры. По состоянию на вечер без света остаются около 500 тысяч жителей Киева.

Известно об одном погибшем и 30 раненых, 10 из которых госпитализированы. Еще одна женщина погибла в Белой Церкви после прилета "Шахеда" на автомойку.

Ранее эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов писал о том, что во время атаки "Шахеда" на поезд в Житомирской области дрон на онлайн-управлении, скорее всего, "вели" из Беларуси.

Позже о том, что воздушное пространство этой страны используется если не для запуска, то для пролета ударных дронов в Украину, сообщали и мониторинговые каналы. В частности, северо-западный коридор теперь используется для атак на западные регионы страны с территории Беларуси и РФ.

