"Шахед", атаковавший поезд в Житомирской области, мог управляться из Беларуси, — "Флэш"

Сергей Бескрестнов предполагает, что управление "Шахедом" в режиме онлайн осуществлялось из Беларуси, расстояние от которой к месту инцидента составляет 80 километров.

Беспилотник с онлайн-управлением летел атаковать объект энергетики, но российский оператор дрона, увидев пассажирский поезд в движении, целенаправленно направил "Шахед" на транспорт со спящими людьми, констатирует украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Большой трагедии удалось избежать только потому, что оператор промахнулся, и упавший дрон спровоцировал аварию товарного состава.

"Вероятно, управление "Шахедом" осуществлялось из Беларуси, до которой расстояние от места событий составляет 80 километров, до России слишком далеко", – отметил Бескрестнов.

Он подчеркнул, что государству надо обратить внимание на защиту локомотивов и поездов в целом не только вблизи границ с РФ.

"Сюда входит как РЭБ против МЭШ модемов, так и информирование машинистов (алгоритмы при появлении Шахедов)", – объяснил эксперт.

Автор напомнил, что у российских террористов нет нравственных границ, а люди в пассажирском поезде даже не представляют, что "родились во второй раз".

Отметим, что в Министерстве обороны Беларуси эту информацию никак не комментировали.

Напомним, в результате аварии поезда пострадали четыре сотрудника "Укрзализныци". Двух мужчин госпитализировали. Позже в УЗ заявили, что причиной инцидента стал российский ударный дрон.

Напомним, 22 декабря на Житомирщине во время воздушной тревоги объявили радиационную опасность.