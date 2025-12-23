"Шахед", який атакував потяг у Житомирській області, міг управлятися з Білорусі, — "Флеш"

Сергій Бескрестнов припускає, що управління "Шахедом" у режимі онлайн здійснювалося з Білорусі, відстань від якої до місця інциденту становить 80 кілометрів.

Безпілотник з онлайн-управлінням летів атакувати об'єкт енергетики, але російський оператор дрона, побачивши пасажирський потяг у русі, цілеспрямовано скерував "Шахед" на транспорт зі сплячими людьми, констатує український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Великої трагедії вдалося уникнути тільки тому, що оператор промахнувся, і дрон, що впав, спровокував аварію товарного складу.

"Ймовірно, управління "Шахедом" здійснювалося з Білорусі, до якої відстань від місця подій становить 80 кілометрів, до Росії занадто далеко", — зазначив Бескрестнов.

Він наголосив, що державі треба звернути увагу на захист локомотивів і поїздів загалом не тільки поблизу кордонів із РФ.

Відео дня

"Сюди входить як РЕБ проти МЕШ модемів, так і інформування машиністів (алгоритми при появі Шахедів)", — пояснив експерт.

Автор нагадав, що у російських терористів немає моральних кордонів, а люди в пасажирському поїзді навіть не уявляють, що "народилися вдруге".

Зазначимо, що в Міністерстві оборони Білорусі цю інформацію ніяк не коментували.

Нагадаємо, внаслідок аварії поїзда постраждали чотири співробітники "Укрзалізниці". Двох чоловіків госпіталізували. Пізніше в УЗ заявили, що причиною інциденту став російський ударний дрон.

Нагадаємо, 22 грудня на Житомирщині під час повітряної тривоги оголосили радіаційну небезпеку.