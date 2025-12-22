У Житомирській області поїзд зійшов з рейок: в УЗ озвучили ймовірну причину

22 грудня неподалік Коростеня в Житомирській області зійшов з рейок вантажний поїзд. Пасажирський поїзд 45/46 Харків — Ужгород, який їхав сусідньою колією, екстрено загальмував, через що з рейок зійшов і його локомотив.

Причиною інциденту могла стати детонація ударного дрона типу "Шахед", повідомили в "Укрзалізниці". Наразі відповідні органи встановлюють усі обставини аварії.

Унаслідок аварії травмувалися четверо співробітників "УЗ". Машиніста локомотива і його помічника госпіталізовано.

Уночі російські окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури регіону, повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Під час повітряної тривоги в області оголосили про радіаційну небезпеку.

Унаслідок атаки кількох постраждалих людей евакуювали з місць події та доправили до лікарень.

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили місця ударів, рятувальники ліквідували загоряння, тривають відновлювальні роботи.

На місці аварії працювали рятувальники Фото: ДСНС

Нагадаємо, через аварію біля Коростеня рух низки поїздів затримуватиметься, про що попередила "Укрзалізниця".

