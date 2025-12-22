В Житомирской области поезд сошел с рельсов: в УЗ озвучили вероятную причину

22 декабря неподалеку от Коростеня в Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд. Пассажирский поезд 45/46 Харьков — Ужгород, который ехал по соседнему пути, экстренно затормозил, из-за чего с рельсов сошел и его локомотив.

Причиной инцидента могла стать детонация ударного дрона типа "Шахед", сообщили в "Укрзализныце". Сейчас соответствующие органы устанавливают все обстоятельства аварии.

В результате аварии травмированы четверо сотрудников "УЗ". Машинист локомотива и его помощник госпитализированы.

Ночью российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры региона, сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. Во время воздушной тревоги в области объявили о радиационной опасности.

В результате атаки несколько пострадавших людей были эвакуированы с мест происшествия и доставлены в больницы.

Відео дня

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали места ударов, спасатели ликвидировали возгорание, продолжаются восстановительные работы.

На месте аварии работали спасатели Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, из-за аварии возле Коростеня движение ряда поездов будет задерживаться, о чем предупредила "Укрзализныця".

Также сообщалось, что в ночь на 19 декабря россияне атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области: власти сообщили о большом количестве жертв и пострадавших из-за обстрела.