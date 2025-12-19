РФ атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области: много жертв, — ОВА

Россияне атаковали баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке. Водители погибли прямо в кабинах.

Семь человек погибли, пятнадцать — ранены, сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Олег Кипер сообщил о погибших в Одесской области Фото: Скриншот

"Сегодня вечером враг вновь массированно атаковал баллистическими ракетами... Работа оперативных и экстренных служб затруднена постоянно продолжающейся воздушной тревогой", — сообщил глава ОГА.

В сети появилось видео, которое мы не публикуем по этическим причинам. Водитель за рулем говорит, что от рук россиян погибли водители: "В этой машине — 200, и здесь тоже", — говорит мужчина на видео.

Напомним, когда россияне атаковали мост в Маяках 18 декабря, они убили мать троих детей, которая возвращалась в Одессу на машине.

Удары ВС РФ по мосту в Маяках Одесской области спровоцировали транспортный коллапс. На пограничных пунктах возникли огромные очереди, а грузовой и пассажирский транспорт перенаправляют другими маршрутами.