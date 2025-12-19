РФ атакувала портову інфраструктуру на Одещині: багато жертв, — ОВА

Росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару сталося загорання вантажних автомобілів на парковці. Водії загинули просто у кабінах.

Семеро людей загинули, п’ятнадцятеро – поранено, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер повідомив про загиблих на Одещині Фото: Скріншот

"Сьогодні ввечері ворог знов масовано атакував балістичними ракетами… Робота оперативних та екстрених служб ускладнена постійно триваючою повітряною тривогою", - повідомив голова ОВА.

В мережі з'явилось відео, яке ми не публікуємо з етичних причин. Водій за кермом каже, що від рук росіян загинули водії: "В цій машині – 200, і тут теж", - каже чоловік на відео.

Нагадаємо, коли росіяни атакували міст у Маяках 18 грудня, вони вбили матір трьох дітей, яка поверталась до Одеси машиною.

Удари ЗС РФ по мосту в Маяках Одеської області спровокували транспортний колапс. На прикордонних пунктах виникли величезні черги, а вантажний і пасажирський транспорт перенаправляють іншими маршрутами.