Колапс на кордоні: що відбувається на КПП в Одеській області

Удари ЗС РФ по мосту в Маяках Одеської області спровокували транспортний колапс. На прикордонних пунктах виникли величезні черги, а вантажний і пасажирський транспорт перенаправляють іншими маршрутами.

Що відбувається в Одеській області, розбирався Фокус.

Обмеження руху трасою Одеса-Рені в Білгород-Дністровському районі

З 18 грудня рух на трасі Одеса-Рені в районі села Маяки було перекрито через постійні обстріли транспортної інфраструктури, зокрема, мосту через Дністер. Обстріли та пошкодження мостів спричинили труднощі для перетину кордону на низці пунктів пропуску в Одеській області, а час у дорозі зріс у рази. Прикордонники сьогодні оприлюднили альтернативні шляхи об'їзду.

У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили, що через це немає можливості доїхати до пунктів пропуску "Паланка — Маяки — Зручне", "Рені — Джурджулешти", "Тютюн — Мирне", "Виноградівка — Вулканешти", "Малоярославець — Чадир-Лунга 1", "Серп Чадир-Лунга", "Старокозацьке — Тудора", "Орлівка — Ісакча".

Вантажівкам, що планували перетин кордону через пункти пропуску в Одеській області та перенаправляються на альтернативні пункти, необхідно внести зміни до митної декларації щодо пункту пропуску та зареєструватися в черзі на необхідний пункт пропуску.

Поліцейські перенаправляють рух вантажного транспорту Фото: Нацполiцiя Украiни

Як пише паблік "Одесса.INFO", люди не можуть потрапити до Одеси, а біля мостів через атаки ЗС РФ пошкоджено інфраструктуру. Величезні черги утворилися в пункті пропуску "Старокозаче".

"На Старокозачому все стоїть, не вдається пройти пішки, кажуть, що після обстрілів усе зруйновано. На ризик пропонують бігти через міст, але можуть не пропустити, тому розглядають об'їзд через Кам'янець-Подільський із затримкою на 3-4 дні", — ідеться в публікації.

На українсько-молдовському кордоні утворилися черги Фото: Соцсети

Людям пропонують за 10 тисяч гривень переправити їх через Дністер, збираючи в групи.

"На кордоні з Молдовою посилено контроль. Рекомендується обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також "Мамалигу" і "Сокиряни". На КПП "Могилів-Подільський-Отач" збільшився транспортний потік", — пишуть на каналі.

Інформація про 10 тисяч гривень за переправу розлютила пересічних користувачів, про що вони висловилися під постом.

Мобільні пункти для українців на кордоні з Молдовою

Для українців, які не змогли потрапити в Одеську область із Молдови через обстріли, у населеному пункті Паланка розгорнули мобільний табір.

Цей захід було ухвалено для забезпечення безпеки людей, які очікують на відновлення перетину кордону на шляху з Молдови через державні прикордонні пункти пропуску Паланка і Тудора. Їх забезпечили їжею та гарячими напоями, а сім'ям із дітьми рекомендували приймати розміщення в приміщеннях із ліжками, щоб забезпечити мінімальні умови комфорту на час очікування.

Мобільний пункт на КПП Паланка Фото: З відкритих джерел

Роботу прикордонних переходів Паланка-Маяки-Удобне і Тудора-Старокозаче було припинено після того, як безпілотники з вибухівкою вразили міст через річку Дністер, розташований в околицях Маяки-Удобне, на території України.

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні не зупиняли реєстрацію громадян і транспорту. Однак потрапити вглиб країни з боку Бессарабії поки що неможливо, оскільки пошкоджена ділянка є єдиним маршрутом у цьому напрямку.

"Через удар і обмеженість руху ми разом із поліцією інформуємо водіїв про ситуацію і пропонуємо альтернативні маршрути, зокрема через Вінницьку область. Проблема зачепила пункти пропуску Паланка, Старокозаче, Рені та Орлівка", — зазначив Демченко в коментарі "Думській".

Затримка посилок

Через безперервні обстріли заходу Одеської області "Укрпошта" і "Нова Пошта" попередили про затримку доставки. Водночас в "Укрпошті" запевнили, що всі пенсії та виплати надходитимуть вчасно.

Навіщо ЗС РФ б'ють по мостах у Затоці та Маяках

На думку волонтера та активіста Сергія Стерненка, головна мета цих ударів — влаштувати гуманітарну катастрофу, оскільки знищення мостів спричинить проблеми для експорту до Румунії та імпорту з неї. Те саме стосується й обстрілів енергетики.

"Вони намагаються відрізати таким чином від транспортних комунікацій усю західну частину Одеської області. А це вихід до логістики на Дунаї", — констатує зі свого боку експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

Однак не мостами єдиними. Як зауважив той же Бескрестнов, окупанти 19 грудня вдарили по Маяках касетною балістикою. Ця атака націлена на мирних жителів, які, спробувавши прорватися через пошкоджений міст, можуть підірватися на небезпечних елементах.

На момент написання матеріалу стало відомо про пуск балістики з Криму, яка летіла на Маяки.

Учора під час атаки "Шахеда" на мосту перебував автомобіль, за кермом якого була жінка з трьома дітьми. Від отриманих поранень вона померла, а всіх неповнолітніх пасажирів доправили в лікарню.

За словами очевидців, удари касетними ракетами або повторні атаки дронами націлені не тільки на міст, а й на волонтерів, рятувальників, правоохоронців і мирних жителів, які перебувають біля нього. Також вони можуть "полювати" на мобільні вогневі групи.

Що каже влада

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер завив, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків прильотів по мосту і забезпечення альтернативних маршрутів руху транспорту.

"Уже проведено наради з керівниками громад і РДА, які мають надати людям необхідну інформацію про рух і додаткові варіанти", — написав він.

Чиновник також попросив не поширювати жодної інформації про наслідки ударів по інфраструктурі, процес ліквідації руйнувань, а також альтернативні маршрути пересування людей і транспорту, щоб уникнути повторних атак.

"Допомога нашим людям буде надаватися за будь-яких обставин", — наголосив він.

Нагадаємо, одесити протестують проти відключень світла, перекриваючи вулиці.

Також повідомлялося, що в Одеській області оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня.