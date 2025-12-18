Атака ЗС РФ на Одеську область: у регіоні перекрили рух на одній із головних трас (відео)

В Одеській області тимчасово перекрили рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса — Рені територією села Маяки.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області принесла вибачення за незручності та попросила водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Як пише "Думская", російські окупанти вдарили по мосту через Дністер у Маяках. Люди застрягли в кілометрових заторах застрягли на виїзді з Одеської області.

У пабліках з'явилося відео ймовірної атаки безпілотниками ЗС РФ по мосту.

"Ця дорога — єдина транспортна артерія для виїзду з Одеси в бік півдня області, а також у напрямку Молдови та Румунії", — зазначили журналісти.

Очевидці розповіли виданню, що 18 грудня ЗС РФ протягом дня атакують транспортну інфраструктуру району. Унаслідок однієї з атак постраждала жінка, яка дістала проникаючі поранення грудної клітки та черевної порожнини. У критичному стані її госпіталізовано.

Прикордонна поліція Молдови повідомляє, що роботу КПП Паланка і Тудора-Старокозаче призупинено, а людям рекомендують утриматися від поїздок в Одеську область.

Тим часом в Одесі люди перекрили автомобільний рух на одній з вулиць з вимогою відновити електропостачання. Мешканці вулиці стверджують, що вони без світла вже тиждень.

Днями в мережі опублікували кадри, де ворожий дрон із моря влетів у багатоповерхівку в прибережній забудові. Від удару об балкон він розлетівся на шматки і не вибухнув. Пізніше з'ясувалося, що він був виготовлений із пінопласту.

Нагадаємо, "Шахед" під час удару по Одесі втратив керування і "стрибнув" у море.