Атака ВС РФ на Одесскую область: в регионе перекрыли движение на одной из главных трасс (видео)

В Одесской области временно перекрыли движения транспорта на участке автодороги М-15 Одесса – Рени по территории села Маяки.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области принесла извинения за неудобства и попросила водителей учесть эту информацию при планировании поездок.

Как пишет "Думская", российские оккупанты ударили по мосту через Днестр в Маяках. Люди застряли в километровых пробках застряли на выезде из Одесской области.

В пабликах появилось видео предполагаемой атаки беспилотниками ВС РФ по мосту.

"Эта дорога – единственная транспортная артерия для выезда из Одессы в сторону юга области, а также в направлении Молдовы и Румынии", – отметили журналисты.

Очевидцы рассказали изданию, что 18 декабря ВС РФ на протяжении дня атакуют транспортную инфраструктуру района. В результате одной из атак пострадала женщина, которая получила проникающие ранения грудной клетки и брюшной полости. В критическом состоянии она госпитализирована.

Пограничная полиция Молдовы сообщает, что работа КПП Паланка и Тудора-Староказачье приостановлена, а людям рекомендуют воздержаться от поездок в Одесскую область.

Тем временем в Одессе люди перекрыли автомобильное движение на одной из улиц с требованием восстановить электроснабжение. Жители улицы утверждают, что они без света уже неделю.

На днях в сети опубликовали кадры, где вражеский дрон с моря влетел в многоэтажку в прибрежной застройке. От удара о балкон он разлетелся на куски и не взорвался. Позже выяснилось, что он был изготовлен из пенопласта.

