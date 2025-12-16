В Одессе вражеский дрон влетел в многоэтажку: момент попал на камеру (видео)

В Одессе российский ударный дрон, летевший со стороны моря, попал в квартиру в многоэтажке недалеко от берега.

Очевидцы сняли момент, как БПЛА влетает в дом, а затем его обломки рассыпаются по прилегающей территории. Видео уже облетело местные паблики.

Как видно на кадрах, беспилотник не повредил жилье, поскольку врезался во внешнюю сторону балкона, разлетевшись на части. Обломки из пенопласта можно заметить как на балконе, так и не земле возле дома. Кроме того, части дрона упали на крышу школы, которая находится в этом же дворе.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак пока никак не прокомментировал кадры.

Россия продолжает терроризировать Одессу и регион ударными дронами. Этой ночью туда снова летели десятки дронов. В результате ночной атаки на Одесскую область был разрушен склад с бытовой техникой — бойлерами и обогревателями.

Відео дня

"Пожар полностью ликвидировали спасатели. Спасен рядом расположенный состав логистической компании. Пострадавших, к счастью, нет", – сообщил утром глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Одесса продолжает жить в условиях отключения света. По состоянию на утро 16 декабря энергетикам удалось восстановить электроснабжение около 330 тыс. семей региона, а без света временно остаются 288,2 тыс. потребителей.

Напомним, как одесситы переживают многочасовое отсутствие света, воды и тепла.

