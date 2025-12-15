Как зарядить электромобиль в условиях блэкаута: лайфхак от одесситов (видео)

В Одессе, где до сих пор продолжаются проблемы с электроснабжением из-за масштабных обстрелов ВС РФ энергетической инфрастуктуры, люди адаптируются к неудобствам и находят выход из любой ситуации. Не отстают и водители.

Владелец электромобиля показал действенный способ зарядить транспортное средство при отсутствии энергоснабжения. Соответствующее видео опубликовал ресурс "Думская".

На кадрах — автозаправочная станция и электромобиль с открытым багажником, откуда виднеется генератор на 6,5 кВт.

"Заливаете полный бак генератора. За час заряжается где-то на 30 км. Едете дальше. Буду теперь так ездить в ближайшее время", — говорит автор ролика.

На лайфхак уже отреагировали пользователи:

"Это получается гибридная установка, только такое лучше или на прицеп, или на багажник на крышу", "Можно еще газ на генератор поставить", "Не факт что она еще начнет заряжаться) синусоида она такая", "Вот и нафига те электрички? Не для наших условий", "Это называется для электроавтомобиля не надо бензин".

Відео дня

Что в Одессе со светом 15 декабря

По информации главы Одесской военной городской администрации Сергея Лысака, энергетики подключили к электроснабжения почти все объекты критической инфраструктуры, а ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

"Прошу одесситов выключить приборы из розетки и, когда появится электроэнергия, включать их постепенно. Это поможет снизить нагрузку на сеть, уберечь технику и минимизировать риск аварийных ситуаций", – написал Лысак в соцсетях.

Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что со светом уже 185 тысяч абонентов.

"За прошедшие сутки свет удалось вернуть еще для почти 85 тысяч семей. В целом после атаки электроснабжения восстановлено более 184, 5 тысяч потребителей. Аварийные бригады работают круглые сутки. В то же время разрушения энергетических объектов сложны, поэтому восстановление в отдельных районах требует времени", – отметил он, попросив пользователей, как и Лысак, при подаче электроэнергии включать электроприборы постепенно во избежание перегрузок сети.

В Одессе развернуты более 400 пунктов несокрушимости, а по области их 760.

